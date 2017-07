<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Atteinte au patrimoine culture et profanation de tombes</span>

Un acte gravissime est commis à l’endroit du patrimoine local culturel et une atteinte à la mémoire des morts caractérisée par la profanation de leurs tombes et la disparition même de leurs restes, salon certains dires.

En effet, sans permis de construire, et sans avoir eu l’aval de la Direction de wilaya de la culture et des services de l’urbanisme, les responsables de l’assemblée populaire communale, ont recruté une entreprise ignorant complètement les normes, même les plus élémentaires de restauration, pour aménager (restaurer) le maquam de Sidi Abdelkader Djilali qui surplombe merveilleusement le faubourg ancestral et populaire de Tigditt à Mostaganem. La construction dudit maquam remonte à plusieurs siècles. Cependant, ladite entreprise a entrepris des travaux de sape, au lieu d’une restauration ou d’aménagement. La coupole qui avait des formes géométriques d’une splendide beauté, a été vraiment massacrée dans son intérieur. Les formes géométriques sont recouvertes par du ciment. Et plus grave encore et condamnable, des tombes du pacha Khalifa, du Mokadem Bendjerba et d’autres personnes à Mostaganem, situées à l’intérieur de la cour du maquam, ont été ouvertes, les restes transférés ailleurs selon certains témoignages que l’enquête des services de sécurité détermineront. Le comble, ces tombes ont disparu et c’est le béton qui a pris leurs places. Aucune autorité administrative ou judiciaire n’a été informée et pourtant la loi est claire à ce sujet. Le Mokadem du maquam, Benzaim Abdelkader dit Mokhtar, les présidents des associations «Sidi Said oua Salihina Mesk El Ghanaim», «Sidi Maâzouz» et «El Figr El Mestghanmi» et quinze personnalités notables de la famille Bendjerba dont les ancêtres étaient Mokadem, se sont donné rendez-vous vendredi dernier après la prière d’El Asr audit maquam pour constater les dégats causés que la loi et la morale religieuse condamnent.

Ainsi, ils ont décidé d’informer les autorités concernées desdits massacres portant atteinte grave au patrimoine culturel local et aux morts. Le directeur du service de l’urbanisme de la commune qui est venu se joindre à ladite assistance, a déclaré qu’il ignorait tout des travaux entrepris audit maquam. Le chef de la police urbaine et de l’environnement, a arrêté les travaux jusqu’à régularisation.

Certains, des parents de personnes enterrées dans une partie de la cour du maquam de Sidi Abdelkader dont les tombes ont disparu, ont laissé entendre qu’ils porteraient plainte officiellement pour profanation et destruction des tombes. Aussi, une pétition circule pour le recueil de signatures de personnes condamnant l’acte en question. Cette pétition sera transmise aux autorités concernées de la wilaya et à Alger. Déjà, dans les pages facebook, l’acte en question est condamné et dénoncé. Une enquête serait ouverte par les services de sécurité. Il convient de rappeler que le maquam de Sidi Abdelkader a été et est encore pour les Mostaganémois de souche. Un lieu vénéré de recueillement. Dans son poème «Abdelkader ya Boualem, daoui Hali ya Boualem», le poète Bentobji Abdelkader, mort dans les années 1940, et enterré dans une partie du maquam, glorifie les vertus et les grandes capacités spirituelles de Sidi Abdelkader Djilali, sixième siècle de l’hégire. Le roi du raï Khaled chante des extraits dudit poème, émerveillant le public de plusieurs villes du pays à travers le monde. Aussi, les chefs du maquam de Sidi Abdelkader doivent toujours la possession des Bezaïm, compte tenu du verset coranique «Roudou El Amana ila Ahliha» relatif à la remise des clefs de la Kaâba, lors de Feth Mekka par le Prophète Sidna Mohamed (la paix et le salut sur lui) aux Beni chiba. Dans l’un de ses poèmes, le poète Bentobji Abdelkader Benzaïm Men Khefa Serou Bi taslim. Raïs El Moquadim fi Tarika Kadiria. Quoi que l’on dise, les mausolées des oualias Allah Salihine ont constitué depuis des siècles un des aspects fondamentaux de l’identité et de la personnalité du peuple algérien et un rempart contre les agressions; cultures menées par les envahisseurs étrangers lors de leur occupation de l’Algérie. Indiquons, pour ne pas oublier, que la tombe du poète Bentobji qui se trouve dans un coin du maquam de Sidi Abdelkader, n’a pas été touchée.

Charef.N