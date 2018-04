Dans la lointaine Cuba, assistons-nous à une transition en douce vers un autre modèle économique et politique ? Beaucoup pensent qu’avec le nouveau président, ce n’est en réalité qu’un changement dans la continuité. Peut-être que c’est vrai, mais n’empêche qu’il y a changement et surtout l’émergence d’une nouvelle génération qui s’est peut-être ressourcée de la révolution castriste, mais elle ne l’a pas fait sûrement.

Ainsi, et pour la première fois depuis 59 ans, les chancelleries internationales n’auront plus devant eux un Castro comme interlocuteur, mais un certain Miguel Díaz-Canel, âgé de 57 et qui a été élu ce mercredi président du Conseil d’État et des ministres par les députés. Un sérieux coup de jeune dans cette île qui n’a connu comme leaders jusqu’à ce jour, que Fidel et son frère Raoul.

Il est certain que tous les gestes et toutes les décisions et premières paroles du nouveau président, seront scrutés de très près, notamment par le très encombrant voisin américain, mais aussi par Pékin, Moscou et plusieurs pays latino-américain. Et même si la presse occidentale tente de minimiser l’événement, il n’en demeure pas moins, que nous assistons à un changement certain dans l’ile.

Au fond, rien n’obligeait Raoul Castro à passer le relais, mais s’il a fait, c’est qu’il croit que le pays a besoin de changements. Un changement qu’il a lui-même commencé et qu’il veut voir accélérer avec le nouveau président. Alors assistons-nous à une vraie révolution au sein de la grande révolution castriste ? Trop tôt pour le dire. Mais on sera mieux fixés quand Raoul Castro quittera la tête du parti communiste, prévu dans trois ans.

Dans son premier discours, Miguel Díaz-Canel, n’a pas fait de déclarations fracassantes, affirmant son engagement à «poursuivre» la révolution et les réformes économiques lancées par Raoul Castro et martelant sa «fidélité au legs du commandant Fidel Castro, mais aussi à l’exemple, à la valeur et aux enseignements du général Raúl Castro».

Un discours de circonstance ou une conviction profonde de cet homme du système. Attendons pour voir et surtout surveillons les différentes réactions de Washington avec Donald Trump et peut-être plus après lui.

Par Abdelmadjid Blidi