«Attractivité» du bidonville: Le chemin vers un logement neuf

Le lieu-dit «Coca», l’un des plus grands sites d’habitat précaire à Oran, connaît ces derniers temps, un véritable «bras de fer» entre les bâtisseurs de baraques illicites mises en vente aux mal-logées et les services communaux qui multiplient les opérations de démolition. Il y a quelques jours, un mur construit pour clôturer une terre agricole, dans la perspective de la morceler en lots de terrain devant être revendus aux candidats à l’habitat illicite, a été démoli par les agents du secteur urbain. Le simple fait de signaler cette tentative d’implantation avortée d’un bidonville, reflète un certain changement dans les pratiques et les mentalités des gestionnaires communaux et de bon nombre de nouveaux élus qui semblent plus engagés et plus résolus à gagner cette «guerre» pour l’éradication de l’habitat illicite. Les observateurs avertis, notent en effet, que depuis ces derniers mois, une nette reprise en mains de la gestion des espaces à travers les communes, notamment à Oran et dans sa proche périphérie. Conduite avec pragmatisme et fermeté par le Wali d’Oran, qui suit de très près ce dossier, la stratégie de lutte contre le fléau des bidonvilles commence peut-être à être ancrée sur le terrain de gestion des affaires locales, non plus au registre de ces vieilles campagnes sporadiques et éphémères menées depuis les années de plomb, mais en action permanente et durable, inscrite en «obligation de résultats» pour tous les responsables et les élus locaux. C’est en tout cas ce qui ressort des multiples interventions et remises à l’ordre adressées par le Wali aux gestionnaires communaux défaillants. Trois jours après la démolition d’une dizaine de plateformes illicites au niveau du site dit Douar B, par les services du secteur urbain Bouamama, une nouvelle opération de démolition a eu lieu au niveau du secteur El Badr. Une vingtaine de constructions et plateformes illicites, érigées sur le domaine public, ont été démolies. Des sources indiquent que les habitations illicites démolies, étaient inoccupées et devaient à l’évidence être revendues à des mal-logés. Depuis deux mois, les services du secteur urbain de Bouamama ont démoli plus d’une cinquantaine de constructions illicites. Tandis que certains individus profitent des week-ends pour construire un taudis dans l’espoir de bénéficier de logement, certains énergumènes se sont investis dans l’achat et la vente des parcelles de terrains sur le domaine forestier. Selon des témoins, ces prédateurs utilisent le plus souvent les mêmes parpaings, tôles, vieux madriers et autres «matériaux» malheureusement abandonnés sur le terrain après une opération de démolition. Un «trafic» organisé depuis des années et paradoxalement encouragé par un grand nombre de citoyens pour qui demeurer dans un bidonville ouvre droit à une attribution de logement même à moyen ou à long terme…Il s’agit dès lors de mettre un terme à cette «attractivité» des bidonvilles qui ne cessent encore de se régénérer.

Par S.Benali