Ces derniers jours, tout le monde aura constaté que la campagne électorale et la trouille d’une forte abstention qui la sous-tend, ne décourage pas les partenaires économiques de l’Algérie. Même que les délectations censées faire des affaires sont plus fortes que celle des observateurs. C’est le prochain ministre du tourisme qui sera content. Il va annoncer un chiffre de visiteurs étrangers, encore jamais atteint depuis le premier choc pétrolier.

Ceci dit, ce qui est important à relever, c’est cette forte odeur de stabilité que dégage l’Algérie. C’est prioritairement une odeur d’argent qui attire nos «partenaires» économiques. De l’argent qu’on vient récolter et certainement pas pour semer, malgré la situation quelque peu détériorée des finances publiques, depuis 2015. Ainsi, les délégations étrangères de ministres et de chefs d’entreprises se succèdent en Algérie depuis déjà deux programmes de relances économiques et il n’y a pas de raison que cela cesse.

Il n’y a pas de raison de crier victoire, à moins que ces puissants hommes d’affaires aient réellement l’intention de montrer de véritables projets de partenariat avec leurs collègues algériens. Il serait tout de même injuste de dire qu’il n’y a que du «faux» dans ce qui peut paraître comme une dynamique économique sans précédent dans l’histoire du pays, mais il faut aussi en raison garder et admettre que dans le foisonnement des affaires, il y a certainement une dose de roublardise d’un côté de la Méditerranée comme de l’autre. Cela n’exclut pas l’attractivité avérée de l’économie nationale.

Il reste à savoir si dans ce qui se «manigance» sur le dos des Algériens sera traqué sans pitié, une fois découvert. Le problème n’est pas que la fraude existe, elle est partout, mais que les autorités laissent faire. En cette période électorale, les citoyens ont le devoir de signaler aux candidats ce qui ne marche pas et les prétendants au pouvoir législatifs doivent tenir compte des observations des électeurs et agir en conséquence, sitôt élus.

Le prochain gouvernement quel que soit sa couleur, comme les précédents d’ailleurs, ne doit pas se satisfaire de l’attractivité du pays. Il faut qu’il sépare le bon grain de l’ivraie et agir en conséquence. Des législatives servent aussi à cela.

Par Smaïl Daoudi