<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès </span>:<br><span style='color:red;'>Attribution de 1.143 logements location-vente en 2017</span>

Pas moins de 1.143 logements location-vente (AADL1 et 2) ont été attribués dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès en 2017, a-t-on appris jeudi du directeur des projets d’habitat auprès de l’agence locale d’amélioration et de développement du logement (AADL). Ce quota d’habitat, a indiqué Teggar Mohamed Kamel, a été distribué en quatre opérations au niveau des sites du centre-ville que sont hai «Imtiyaz» et «Bosquet».

Dans ce cadre, un quota de 137 logements AADL 1 a été distribué le 19 mars à l’occasion de la fête de la victoire. Au 1er jour du ramadhan coïncidant avec le 27 mai 2017, a été attribué un quota de 594 logements AADL 1 dont 180 à hai «Imtiyez» et 414 à hai «Bosquet». La troisième opération a porté sur la remise, le 5 juillet dernier, de 65 clés au niveau du site «Bosquet» et la quatrième a eu lieu le 30 septembre lors de la visite du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville dans la wilaya avec l’attribution de 347 logements AADL 2 au niveau du même site.

M. Teggar a souligné que 520 logements seront attribués dans les prochains jours dont 242 de AADL 1 au site «Imtiyaz» et 278 au site Bosquet, ajoutant que le premier trimestre de l’année en cours verra la distribution de 402 logements au site Bosquet et l’achèvement des travaux de construction de 500 autres logements au niveau du même site, soit 4 mois avant les délais fixés.

Pour ce qui est des projets en cours, le directeur des projets d’habitat auprès de l’AADL a fait savoir que le projet de 800 logements est en cours de réalisation sur le chemin de Tessala.

Lancés en 2017, les travaux de ce projet ont enregistré un taux d’avancement de 30 %. Des instructions strictes ont été données pour achever les travaux dans les délais impartis, a-t-il souligné.