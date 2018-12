<span style='text-decoration: underline;'>2018 l’année du logement par excellence </span>:<br><span style='color:red;'>Attribution demain à Oran de 1.600 logements</span>

Le wali d’Oran Mouloud chérifi a annoncé, jeudi dernier lors d’une conférence de presse concernant le logement, que les objectifs tracés au début de 2018 seront atteints.

« Nous avons fixé la distribution de plus de 20000 logements tous types confondus et je déclare avec fierté que ce chiffre sera atteint avant la fin de cette année ». Dans le même cadre, la wilaya poursuivra les opérations de relogement dans les jours à venir, selon le wali, avec le relogement, dés ce dimanche, de 1600 familles habitant le bidonville de Sidi El Bachir.

Pour cette opération, plus de 2000 agents seront mobilisés et 600 camions pour venir à bout de ce bidonville. «Nous avons 180 familles qui ont déposé des recours mais on ne peut pas prendre en charge toutes ces familles, ces cas seront étudiés dans leurs cadre social » précise t-il. Il est prévu également dans les jours à venir, la remise des clés de 4100 logements AADL ainsi que 880 logements cnep-immo et 400 Lpa et Lsp.

En matière de chiffres, Oran a bénéficié depuis 1999, d’un programme conséquent de plus de 172000 logements dont 99259 ont été finalisés. Le wali a rappelé les efforts de la wilaya qui ont permis de mettre fin à des problèmes qui ont retardé la réception de plusieurs projets comme celui de 93 logements à Arrarsa à bethouia qui était en arrêt depuis 15 ans.

Il est à noter que l’année actuelle fut une année record en matière de distribution de logements, comme en 2017, 7734 logements ont été distribués. Cette augmentation est due au travail rigoureux du wali mais également au programme du président de la république, M Abdelaziz Bouteflika, qui a octroyé 300 milliards de centimes pour les travaux de VRD. Ce qui a permis la réception de plusieurs projets ainsi que la notification de 6800 logements aux daïras.

L’affichage des bénéficiaires s’effectue graduellement depuis novembre dernier. Concernant 2019, le wali d’Oran a affirmé que la wilaya poursuivra sa lancée et ses efforts et 20000 autres logements de différents types seront distribués dont la moitié de type AADL. Dans le même cadre, plusieurs opérations de relogement sont prévues l’année prochaine, notamment la distribution de 3000 logements aux habitants du quartier des planteurs durant le premier semestre.

Les opérations de relogements concerneront également le bidonville cumo à es-senia, le bidonville dit sardina à mers El Kebir, haouch lesnabi, la ferme jaaider à Es-Senia et quelques familles recensées à hayat regency. Il est prévu également l’entame du relogement des familles habitant Batimate Taliane. Notons que le coût du programme de logements à oran est de 3600 milliards de centimes.

La wilaya fait recours, également, à plusieurs sources de financement pour financer divers travaux de réhabilitation des ascenseurs et des façades d’immeubles ainsi que la maintenance du réseau routier.

Dans ce cadre, la capitale de l’Ouest a bénéficié de 300 milliards de centimes dans le cadre du FCCL du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et 55 milliards de centimes du fond routier du Ministère des Transports et des travaux publics.

Fethi Mohamed