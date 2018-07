<span style='text-decoration: underline;'>Deux jours seulement après la visite du chef de l’exécutif local à Ben Freha</span>:<br><span style='color:red;'>Attribution provisoire du projet des 125 logements LPA en souffrance</span>

Deux jours seulement après la visite du chef de l’exécutif local à la commune de Bren Freha où il s’est enquis entre autres, de l’avancement du projet des 125 unités LPA en souffrance, les responsables de l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la wilaya d’Oran, ont relancé le chantier en attribuant provisoirement les travaux à une société locale.

L’OPGI a en effet, annoncé mardi, l’attribution provisoire à une société locale du projet des 125 logements promotionnels aidés, du programme 2014 de Ben Freha.

C’est un entrepreneur local pour un montant financier de 5,3 millions de dinars. Le chantier des 1235 unités LPA, a trainé durant plusieurs années. Ce qui n’a pas été sans provoquer la colère des souscripteurs, qui ne cessent depuis quatre ans, d’exprimer leur mécontentement. Ils avaient dénoncé, à de nombreuses reprises, le retard dans le lancement des travaux de ce projet. Avec un quota de 6500 logements de type promotionnel aidé LPA, la wilaya d’Oran n’arrive toujours pas à livrer une bonne partie de ce programme, malgré les directives données pour augmenter la cadence des travaux et l’impatience des bénéficiaires de cette formule.

Lancé depuis plus de six ans, le logement LPA a été initié, afin de diversifier les offres d’accès au logement en raison de la très forte tension constatée sur le logement social. Le programme dans sa globalité, prévoyait la réalisation de 1400 unités, confiées à l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière OPGI d’Oran. Ce programme avait été réparti entre Belgaid 1300 logements LPA et 100 unités à Ain El Turck. Un autre chantier de 950 avait été confié à l’Agence foncière, alors que le reste est réalisé par les promoteurs immobiliers privés.

L’Office avait, tout au début de l’opération, transféré toutes les demandes des postulants à la nouvelle formule du logement promotionnel aidé (LPA) aux daïras respectives. Quelque 41.381 demandes ont été transférées vers les daïras. Il s’agit avec précision de 27.412 demandes transférées vers la daïra d’Oran, 1490 vers la daïra de Ain El Turck, 889 vers la daïra d’Arzew, 485 vers la daïra de Bethioua, 2593 demandes vers la daïra d’Es-Sénia, 7027 vers la daïra de Bir El Djir, 559 vers la daïra de Boutlélis, 168 demandes vers la daïra de Oued Tlélat et 698 demandes vers la daïra de Gdyel.

H. Maalem