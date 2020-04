Au bout, la sortie du tunnel

Ce ne sera pas un Ramadhan comme les autres. Pour cela, il n’y aura pas deux pour en disconvenir. La situation sanitaire que vit le monde, mais aussi notre pays, pèsera très lourd dans ce grand chamboulement qui nous attend pendant ces 30 jours à venir, où nous aurons à vivre un mois de carême unique en son genre.

Il est acquis que nos nuits ramadhanesques s’effaceront cette année face à un confinement qui s’impose à chacun de nous. Les fidèles seront privés de mosquées et de la prière des tarawihs, et les familles ne pourront plus passer leurs longues soirées autour d’un thé ou d’un café et de sucreries propres à ce mois. Chacun jeûnera et priera chez lui et devra attendre de voir cette terrible pandémie disparaître ou au moins diminuer d’intensité.

Il faut dire que les semaines que nous venons de passer, le nombre de personnes contaminées et celui des morts, appellent à une grande prudence, à de la discipline et à des sacrifices plus que nécessaires pour passer cette période avec le moins de dégâts possibles. C’est en quelque sorte l’avenir sanitaire de tout un pays qui se joue devant nous et qui nous oblige à nous plier aux instructions de nos autorités politiques et sanitaires. Et en cela, nous n’avons rien de particulier puisque la quasi-totalité des peuples de ce monde vivent la même chose que nous.

Il faut donc bien s’y faire et accepter de vivre un Ramadhan qui sûrement, perdra beaucoup de sa saveur et nous laissera bien des amertumes. Mais pas autant que de perdre un être cher. Et puis, que faire quand c’est notre santé et celle de nos proches qui est aujourd’hui en jeu ? Que faire quand la religion elle-même, nous invite à la prudence et à tout faire pour sauver les vies qui sont au premier degré de toute adoration, sinon s’y conformer et accepter ce cas de force majeur ?

Ce Ramadhan aura peut-être un peu moins de saveur, mais il sera à coup sûr, le meilleur des Ramadhans et un Ramadhan réussi si nous réussissons grâce au confinement à sauver un maximum de vies et à briser cette maladie qui nous a fait, comme partout dans le monde d’ailleurs, un mal jamais vu ni vécu auparavant.

Car au bout de ce Ramadhan il y aura, inchallah, la sortie de ce long tunnel. La vie reprendra tous ses droits et aura la plus grande des saveurs quand on aura avec nous les êtres qui nous sont les plus chers et pour qui nous avons accepté justement ces sacrifices. Ce sera cela notre grande victoire et c’est ce qui fera de ce Ramadhan, malgré tout, le meilleur de tous ceux que nous avons eu à vivre jusque-là.

Par Abdelmadjid Blidi