La guerre en Syrie change de visage. Après les batailles urbaines avec en toile de fond un ennemi commun, à savoir le groupe terroriste Daech, ce pays devient le théâtre d’une autre guerre, plus «froide», mais tout aussi féroce. Celle-ci est le fait des nations occidentales contre la personne de Bachar El Assad. Les pilonnages des installations militaires à Damas et ailleurs en Syrie, poursuivent le dessein, pas du tout secret d’ailleurs, d’envoyer un message guerrier à celui qui a visiblement gagné sa guerre contre Daech et les autres organisations terroristes. Le virage stratégique pris par la guerre en Syrie, apporte son lot d’interrogations, d’autant que cette «flambée» de nouvelles images qui sonnent comme une invitation aux armées occidentales d’aller réparer un tort fait aux Syriens par leur armée, déjà victorieuse, ne convainc pas grand monde. Les questions qui s’imposent à tout observateur, concernent prioritairement, les destinataires des nouveaux messages filmés. Il y a clairement une volonté de brouiller l’image de la victoire syrienne contre l’islamisme radical, mais pas seulement, puisque les vidéos montrent des innocents en train de suffoquer. En fait, c’est bien la folie meurtrière qu’inspire la Syrie à certains dirigeants occidentaux qui est mise en avant.

Ce nouveau virage de la guerre répond à la question de savoir pourquoi l’Occident a soutenu la rébellion. Les dirigeants des Etats européens et américains n’ignoraient pas la vraie nature de la rébellion. En fait, tant que ces groupes radicaux servaient la vision des USA et l’UE en détruisant le pays, il n’était pas nécessaire de les démasquer. Maintenant que le travail est fait par la Syrie et ses alliés, ils crient à l’attaque au gaz chimique et lancent leurs bombardiers sur les Syriens, au risque de provoquer une 3ème guerre mondiale. Cela renseigne sur l’importance de la victoire de Damas.

Revenons au destinataire final de ces images. Ce ne sont pas les Syriens, ni les autres peuples arabes qui connaissent déjà le véritable visage de l’opposition et les simulacres d’attaques chimiques qu’elle a déjà organisées, qui sont ciblés par «l’offensive» médiatique». En fait, c’est l’opinion publique occidentale que les puissances mondiales veulent convaincre de la nécessité d’une autre intervention musclée dans la région pour éliminer Bachar El Assad, comme ils ont assassiné Mouamar EL Kadhafi et Saddam Hussein. Israël est évidemment au centre du dispositif.

Par Smaïl Daoudi