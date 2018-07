Plus de mille colons juifs ont souillé hier matin la mosquée d’Al Aqsa, protégés par la police et l’armée israélienne. Une autre provocation couverte par l’Etat sioniste qui continue sa pression psychologique sur les musulmans de la vieille ville. Au même moment sept Palestiniens ont été arrêtés et jetés dans les prisons israéliennes.

A cette injustice quotidienne exercée sur les civils palestiniens, il faut ajouter une politique de colonisation de plus en plus agressive décidée par le Cabinet de Netanyahu et surtout l’adoption de la loi discriminatoire sur «l’Etat-nation juif» par la Knesset israélienne.

Les Israéliens qui ont fait des années durant des tragiques événements de la seconde guerre mondiale, leur premier fonds de commerce pour se donner le bon rôle de la victime, ont fait tomber le masque et révélé au monde entier leur racisme et leur prétention de prendre la race juive comme la plus noble sur terre, exactement comme l’a fait avant eux un certain Adolf Hitler avec sa race aryenne. Le sionisme se déclare ainsi sous son vrai visage raciste et se proclame comme une doctrine nauséabonde à la face du monde. Un monde que malheureusement nous n’avons pas beaucoup entendu ces derniers jours et qui se complait toujours dans un mutisme complice.

Un monde qui assiste en spectateurs au massacre quasi-quotidien d’innocents Palestiniens exécutés avec sang froid par l’armée israélienne.

Depuis sa création en cette triste année de 1948, jamais Israël n’a été aussi fort et aussi puissant. Aidé par les Occidentaux et sous couvert d’une démocratie honteuse, ils ont fomenté le printemps arabe, divisés la nation arabe, armés et encouragés les groupes terroristes, et enfin créé une multitude de conflits en Syrie, en Libye, au Yémen et ailleurs et surtout nourris les haines entre les frères de la même nation jusqu’à n’en rien laisser.

Un affaiblissement bien orchestré du monde arabe qui a laissé le champ totalement libre à Israël qui se délecte aujourd’hui des traîtrises arabes et de ces capitales qui le soutiennent au détriment des peuples arabes. Toutes nos causes ont été vendues et pourtant nous n’avons pas encore gagné l’estime de ces Occidentaux qui ne cachent pas que leur seul unique allié dans cette partie du monde, est Israël et qui feront tout pour que cela restera éternellement. Pour ceux qui ont encore un doute, ils n’ont qu’à voir et suivre les décisions de Trump.

Par Abdelmadjid Blidi