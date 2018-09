…Au plus tard. La loi du plus fort… ou du plus malin

A l’anarchie qui règne en matière de circulation et de stationnement des véhicules, s’ajoute les pratiques et comportements d’automobilistes et de bon nombre de piétons qui ont perdu toute notion de respect du code de la route et des règles les plus élémentaires du vivre ensemble. Souvent, des querelles et des invectives virent à la violence physique entre des citoyens «contaminés» par l’égoïsme, le nombrilisme et la loi du plus fort. Au niveau de la rue Larbi Ben M’hidi et des principales ruelles adjacentes, tout le monde peut remarquer ces chaises, casiers de bouteille, sacs poubelle, planches de bois, briques et autres objets déposés sur la chaussée pour empêcher les automobilistes de passage de garer leur voiture. Des «places réservées» souvent par le commerçant d’en face, ou le gardien présumé. Les discours et les belles promesses d’assainissement des espaces squattés par des «gardiens de parkings» autoproclamés, armés de gourdins et au look menaçant se sont avérés vaines, réduisant les usagers au chantage et à la soumission. L’accroissement du nombre de véhicules et l’absence de politique et de vision axés sur les nouvelles normes de circulation et de mobilité dite «écologique», ne permet pas d’entrevoir un horizon de confort et de modernité digne des ambitions déclarées. Même les fameux projets de parking à étages aux accès du centre ville n’ont jamais pu être lancés. Oran demeure ainsi plongée dans un système de non-droit ou ne règne que la loi du plus fort ou du plus malin. Le Tramway quand à lui, reste encore décrié et boudé par un grand nombre d’automobilistes qui ne trouvent aucun avantage à emprunter ce nouveau moyen de transport . Il faut admettre que la configuration des deux seuls trajets du Tramway passant par la place du 1er Novembre, est loin de répondre aux besoins de tous les habitants ou usagers venant de communes et wilaya environnantes. Au final, estiment bon nombre d’oranais, Oran vit toujours au rythme des embouteillages, des nuisances urbaines et des désagréments causés par le laxisme et l’anarchie qui marquent bon nombre de secteurs d’activité…

Par S.Benali