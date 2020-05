<span style='text-decoration: underline;'>CHAMPIONNAT NATIONAL</span>:<br><span style='color:red;'>Aubaine pour les uns, déveine pour les autres</span>

Le suspense continue de voler la vedette pour la reprise ou non des 2 ligues professionnelles qui sont sujettes à moult supputations que cela soit du côté de nos décideurs ou celui de l’entourage des clubs. Un sujet qui commence sérieusement à devenir lourdaud tant la solution idoine n’a point été trouvée car cette folle sarabande semble pour le moment tiraillée par presque tous les acteurs de la balle ronde y compris et la LNF et la FAF.

Bien sûr, tout le monde répondra que la situation actuelle ne s’y prête guère à une initiative de reprendre le chemin des stades pour les équipes qui pour l’instant, ne savent plus à ‘’ quelle baballe se vouer ‘’, et pour épicer ou saupoudrer cette mouture footballistique, certains présidents de clubs commencent déjà à monter au créneau pour mettre à l’index une reprise qui ne devrait point être remise sur rails et mettre fin définitivement à une compétition qui a déjà gobé pas moins de 22 rounds(rien que çà !), le bizutage a été donné par les responsables du CRB , actuel leader de Ligue 1 , qui veulent que le rideau de ce challenge du jeu à onze , soit définitivement baissé au moment où la LNF a pu entrebâiller une porte d’espoir pour la reprise des 2 championnats, bien sûr sujette aux ministre de la Santé et au MJS. Profitant de cette belle confusion , plusieurs autres responsables d’équipes et autres entraineurs, ont mis leur grain de sel et sont montés sur leur grands chevaux pour crier haro subitement et subtilement sur une compétition qu’ils cajolaient, il n y a point longtemps (subsides aidant). Les voilà maintenant, vociférant çà et là, que le salut de leur club viendra à coup sûr de cet arrêt salvateur doublé par un effacement total du compteur, c’est à dire ni pertes , ni profits (en somme ni accessits et ni titres pour les retardataires et ni relégation pour les derniers de la classe qui va tel un jeu de quille, se répercuter sur les autres divisions comme une sorte de jeu des fameuses chaises musicales. Certes, il est préférable de trouver un consensus par tous les acteurs du football et ne point diverger par le biais de trouvailles personnelles qui ont déjà mis mal à l’aise un ballon qui, à force d’être trituré, malaxé et biaisé pour devenir une baballe de baudruche au grand dam des amoureux et fieffés d’un football qui faisait la joie au delà de ses résultats et de ses espérances.

A.Remas