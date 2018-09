<span style='text-decoration: underline;'>Le directeur de la santé et de la population, Abdenacer Bouda</span>:<br><span style='color:red;'>Aucun cas de choléra n’a été confirmé jusqu’à présent</span>

Des opérations de rénovation de l’ensemble des réseaux d’eau et d’assainissement de l’hôpital des maladies psychiatriques de Sidi Chahmi à Oran seront entamées cette semaine, a annoncé dimanche le directeur local de la santé et de la population, Abdenacer Bouda.

«Nous allons, dès cette semaine, entamer des travaux de rénovation de tous les réseaux d’eau et d’assainissement de l’hôpital de Sidi Chahmi, dans le cadre de la prévention et la lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH)», a souligné M. Bouda, lors d’une conférence de presse tenue au niveau de cet établissement hospitalier spécialisé.

«Cette action intervient suite aux résultats des analyses effectuées au niveau des conduites d’eau de cet hôpital, et qui ont montré l’existence d’un risque bactériologique, dont un niveau élevé des germes, hors normes», a-t-il fait savoir.

«Ces analyses, effectuées dans le cadre d’une enquête bactériologique au niveau de cet établissement hospitalier, étaient lancées, suite aux cas suspects d’épidémie de choléra, signalés au niveau de l’un des pavillons», a-t-il expliqué.

«Nous allons également réhabiliter les pavillons dégradés, notamment ceux dédiés au placement judiciaire et administratif», a jouté le même responsable. L’Hôpital de Sidi Chahmi, qui s’étale sur superficie de 65 hectares, compte actuellement 450 malades, répartis sur sept pavillons, dont deux réservés au placement judiciaire et administratif, et un autre pour la pédopsychiatrie. Suivant les résultats de l’enquête bactériologique, un dispositif a été mis en place, notamment par la suspension de l’alimentation par le biais de cette canalisation. L’eau potable est assurée par la Société de gestion de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR) à l’aide de ses camions citernes ainsi par les eaux minérales, selon le Dsp. M. Bouda a assuré, à cette occasion, qu’aucun cas de choléra n’a été confirmé jusqu’à présent à Oran.

«Nous avons enregistré deux cas suspects de l’épidémie de choléra au niveau de l’établissement hospitalier de la médecine psychiatrique de Sidi Chahmi. Nous avons transmis les souches des prélèvements à l’Institut Pasteur d’Alger et attendons les résultats définitifs», poursuit-il, notant «qu’il s’agit de deux malades, âgés de 46 et 69 ans, transférés à cet hôpital, dans le cadre du placement judicaire».

Selon le même responsable, le premier cas est un malade souffrant de problèmes psychiatriques a été transféré, le 15 août dernier, de Tiaret vers l’hôpital de Sidi Chahmi, dans le cadre du placement judicaire, ordonnée par la justice. Le 2 septembre courant, il a commencé à présenter des signes suspects, à savoir des diarrhées, des vomissements et un état d’altération général.

«Cette situation nous a poussé à mettre en £uvre un dispositif d’alerte maximum, suivant les recommandations de la réunion tenue au siège de la wilaya d’Oran, dans le cadre de l’intensification des mesures de prévention sanitaire, coïncidant la situation épidémiologique, déclarée dans quelques wilayas du centre du pays», a souligné M. Bouda. «Immédiatement, nous avons procédé à la prise en charge du malade, transféré vers le service des maladies infectieuses du CHU d’Oran, où des prélèvements ont été effectués et transmis à l’Institut Pasteur», a expliqué le directeur de la santé d’Oran, ajoutant «Après 5 jours de traitement, l’état de santé du malade s’est nettement amélioré et il a été replacé dans l’hôpital de Sidi Chahmi pour reprendre son traitement psychiatrique».

«L’Institut Pasteur nous a fait parvenir ses résultats, 5 jours après l’envoi des prélèvements. Les résultats ont relevé des suspicions autour de ce cas, mais sans définitivement trancher», a-t-il rappelé, ajoutant qu’un autre prélèvement a été fait sur le même malade et transmis de nouveau à l’Institut Pasteur.»Celui-ci doit transmettre les résultats définitifs au cours de cette semaine», a-t-il assuré. Un second cas a été enregistré dans la nuit du 9 au 10 septembre courant, lorsqu’un homme, âgé de 69 ans, venu de Jijel et placé dans cet hôpital le 26 mai dernier, a présenté les mêmes signes avec des complications cardio-pulmonaire.

«Le patient est décédé, un jour après son admission au niveau de la réanimation du service des maladies infectieuses», selon M. Bouda, qui a relevé que «le rapport du décès de cet homme, ayant d’épisodes d’hypotension, fait état de décomposassions cardiaques». Un prélèvement a été fait pour ce second cas décédé. La souche a été envoyée à l’Institut Pasteur, qui devra fournir le résultat définitif au cours de cette semaine, ajouté le même responsable. Au cours de l’enquête épidémiologique effectuée au niveau de l’hôpital de Sidi Chami, quatre porteurs sains de signes cholériques non pathologiques ont été dépistés. Ils ont été mis sous traitement et sont à présent guéris.