<span style='text-decoration: underline;'>Hadjar réagit à l’assassinant de l’étudiant Assil </span>:<br><span style='color:red;'>«Aucun effort ne sera ménagé pour assurer la sécurité des cités universitaires»</span>

Le crime crapuleux commis à l’intérieur de la chambre de la victime a suscité colère et indignation parmi la communauté universitaire qui réclame le renforcement de la sécurité dans les campus.

Alors que l’enquête est toujours en cours pour déterminer les causes exactes du meurtre, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Tahar Hadjar, a réagi hier pour réitérer les efforts de son département afin d’assurer la sécurité dans les cités universitaires.

Le Ministre qui s’exprimait à l’occasion d’une réunion avec les recteurs d’universités et directeurs des écoles supérieures de la région Centre, en présence du Secrétaire Général de l’Union des universités arabes (UUA), Amr Ezzat Salama, était catégorique.

Après avoir dénoncé l’assassinat du jeune étudiant, M. Hadjar a indiqué que les services de son département ministériel «ne ménagent aucun effort en vue d’assurer la sécurité au sein des cités universitaires».

Le Ministre a appelé à «la nécessité de garantir la sécurité, le calme et la sérénité au sein de l’enceinte universitaire».

Par ailleurs, le premier responsable de l’Enseignement supérieur a saisi l’occasion pour se recueillir à la mémoire de Assil et présenter ses condoléances à la famille Belalta.

M. Hadjar s’est également recueilli à la mémoire de l’étudiant africain retrouvé mort hors de l’enceinte universitaire dans la wilaya de Annaba, après avoir reçu plusieurs coups de poignard ainsi qu’à celle de l’étudiant palestinien, mort électrocuté suite aux intempéries enregistrées dans la même wilaya.

Pour ce qui est des résultats de l’enquête, le chef de Sûreté de wilaya d’Alger Mohamed Bettache, a indiqué hier qu’elle est toujours en cours.

Il est à rappeler que l’étudiant Assil Belalta, en troisième année de médecine, a été assassiné dans sa chambre à la cité universitaire Taleb Abderrahmane 2 (Benakoun), la nuit de dimanche à lundi dernier.

Après signalement, une équipe de la Protection civile est intervenue pour transférer à l’hôpital le corps sans vie de la victime pour les besoins de l’autopsie.

Dans une déclaration à l’APS, Sadek Kamel, de la Cellule d’information auprès des services de la protection civile de la wilaya d’Alger, a affirmé que «les agents de la protection civile sont intervenus, vers 22h30, au niveau de la cité universitaire Taleb Abderrahmane 2 de Ben Aknoun, pour transférer le corps sans vie d’un étudiant universitaire, retrouvé mort dans sa chambre, à la morgue du CHU Mustapha Pacha ».

En guise d’hommage, un rassemblement de plusieurs dizaines d’étudiants a été organisé, lundi dernier, à la faculté de Médecine à Alger. De son côté, le Ministre de l’Enseignement Supérieur, Tahar Hadjar, s’était rendu sur les lieux, où il a longuement discuté avec les étudiants et les responsables de la cité universitaire.

Alger: Samir Hamiche

Sûreté d’Alger

«Le suspect» toujours recherché

Les recherches et les investigations se poursuivent pour identifier «l’auteur» ou «les auteurs» de l’assassinat, il y a deux jours, d’un étudiant dans sa chambre à la cité universitaire Taleb Abderrahmane 2 de Ben Aknoun, a déclaré mardi le chef de la sûreté de la wilaya d’Alger, le contrôleur de police, Mohamed Bettache.

Lors d’une conférence de presse animée au niveau du service de wilaya de la Sûreté publique à Bab Ezzouar (Alger) pour présenter le bilan des activités des différentes unités de la Sûreté de la wilaya d’Alger en 2018, le contrôleur de police Mohamed Bettache a fait savoir que «les recherches et les investigations se poursuivent pour identifier le suspect ou les suspects dans l’affaire de l’assassinat, il y a deux jours, d’un étudiant» dans sa chambre à la résidence universitaire Taleb Abderrahmane 2 de Ben Aknoun. Depuis la perpétration du crime, les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont mobilisé tous les moyens humains et matériels pour arrêter les agresseurs «dans les plus brefs délais», a-t-il ajouté.

L’instruction est toujours en cours pour dénouer cette affaire sous la supervision du procureur de la République territorialement compétent, a -t-il précisé, affirmant que les médias seront informés au moment opportun des nouveaux éléments.