<span style='text-decoration: underline;'>L’internet fortement perturbée</span>:<br><span style='color:red;'>Aucun incident n’a été signalé au premier jour du BAC</span>

La première journée des épreuves du Baccalauréat n’a pas connu d’incidents particuliers mais elle est marquée par une forte perturbation de l’accès à internet et la navigation sur les réseaux sociaux était très difficile.

Dès les premières heures de la matinée d’hier, l’accès à internet et notamment aux réseaux sociaux, à l’instar de Facebook, Twitter, Instagram ainsi que le site de vidéo Youtube, était presque impossible. Cette perturbation que les autorités concernées n’ont pas expliqué les raisons, serait liée aux examens du BAC qui vont durer cinq jours.

Comme fut le cas durant les années précédentes, la perturbation a été décidée pour lutter contre la fraude et la fuite des sujets sur les réseaux sociaux.

Pour le BAC 2019, l’opérateur public, Algérie Télécom, qui est habilité techniquement à couper internet, n’a pas publié un communiqué pour s’expliquer sur les perturbations enregistrées hier.

Un préavis de coupure n’a pas été diffusé avant le début de l’actuelle session, alors que l’année passée, Algérie Télécom avait annoncé la suspension du service internet pendant la première heure de chaque épreuve. L’opérateur public avait indiqué que cette mesure (Coupure de l’accès à internet) a été décidée pour éviter toute tentative de publication de sujets du baccalauréat sur internet. Il convient de signaler que les perturbations ont fait leur apparition samedi soir, à la veille du début des épreuves du Baccalauréat où la navigation sur le réseau social Facebook est fortement perturbée, que ce soit sur les connexions ADSL ou sur les réseaux de la téléphonie mobile. Il est à préciser que les solutions de substitution comme l’utilisation d’un réseau virtuel privé (VPN), n’ont pas donné leurs fruits et les internautes n’ont pas pu accéder aux réseaux sociaux via ce moyen, défini comme une solution de secours.

Algérie Télécom n’a pas fourni d’explications sur les raisons de cette perturbation, mais tout porte à croire que l’inaccessibilité de Facebook et la lenteur de l’accès à internet est liée à la lutte contre la fraude et la fuite de sujets du BAC sur les réseaux sociaux. Des internautes ont estimé qu’il s’agirait de tests en prélude à la perturbation de la connexion d’internet qui sera appliquée lors du début de chaque épreuve des examens. Il est à rappeler que le ministère de l’Education nationale avait annoncé des mesures afin de lutter contre le phénomène de la fraude et contre toute tentative de fuite de sujets par voie électronique. Le premier responsable du secteur, Abdelhakim Belabed, avait annoncé l’application de mesures coercitives de lutte contre la fraude. Il s’agit de l’installation de brouilleurs par le ministère de la Défense nationale (MDN) qui a doté les annexes de l’ONEC d’appareils de brouillage, pour lutter contre la fraude et garantir la crédibilité du BAC.

Le ministère de l’Éducation nationale avait annoncé aussi l’interdiction de faire rentrer des téléphones portables et d’autres moyens de communication à l’intérieur des centres de déroulement des examens.

Samir Hamiche