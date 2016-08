<span style='text-decoration: underline;'>Nouria Benghebrit</span> :<br><span style='color:red;'>Aucune matière ne sera exclue des épreuves du baccalauréat</span>

Au lendemain des attaques lancées par des partis islamistes, à l’encontre de la ministre de l’Education Nationale, l’accusant d’avoir supprimé quelques matières scolaires dans l’épreuve du Baccalauréat, notamment l’Education Islamique, Nouria Benghebrit a répliqué jeudi dernier, où elle a avancé un démenti catégorique.

C’est à travers les médias, que quelques députés et responsables politiques, d’obédiences islamiques, avaient nourri une vive polémique, en attaquant sans cesse Mme Benghebrit. Celle-ci, sans preuves concrètes, est accusée à tort, de vouloir imposer aux élèves des programmes scolaires français.

En marge, en effet, d’une conférence de presse, tenue avec les directeurs de l’Education nationale, dans le cadre des préparatifs, en prévision de la rentrée scolaire, (2016/2017), prévue le 4 septembre, la première responsable du secteur de l’éducation a estimé, que les rumeurs faisant état de la suppression de cette matière, des prochaines épreuves du BAC, sont infondées.

Elle a affirmé dans ce sillage, que les points examinés avec les partenaires sociaux, concernant l’examen du baccalauréat, portaient notamment sur “la non annulation d’aucune matière, le mode d’évaluation continue, la réduction des jours d’examen et l’application progressive des propositions”.

Ces propositions “seront réexaminées, tout en tenant compte des observations soulevées, lors du conseil de gouvernement, concernant cette question, avant de les soumettre au Conseil des ministres”, a-t-elle souligné.

“On s’attend à d’autres rumeurs, remettant en cause le travail accompli par le ministère, d’autant plus que l’année 2017 sera marquée, par des échéances politiques, où certains tentent d’instrumentaliser l’école, à leurs propres fins”, a-t-elle déploré.

“L’école doit être au-dessus de toute considération”, car il s’agit, a-t-elle martelé, “d’un pari sociétal, où notre seule référence étant la Constitution et le programme du président de la République”.

Concernant la deuxième génération des programmes scolaires à adopter, à partir de la prochaine rentrée scolaire, la ministre a démenti tout retard dans le contenu qui a été révisé en 2009, et dont les objectifs avaient été présentés, lors d’un symposium tenu en juillet 2015.

Les améliorations apportées aux programmes, n’opèreront aucune modification profonde, dans le secteur de l’Education”, a insisté la ministre.

Elle a annoncé une réunion avec les partenaires sociaux, mardi prochain, pour examiner des questions telles, que la rentrée scolaire et le dossier de la retraite.

Elle a en outre rappelé, que 14.800 enseignants sur 700.000 candidats, avaient réussi au concours de recrutement d’enseignants, organisé en avril dernier, soulignant que les résultats du concours serviront de plateforme, pour procéder au recrutement selon les besoins nationaux.

Lors de sa réunion avec les directeurs de l’Education, la ministre a appelé à “réunir les conditions favorisant le travail” et à “gérer le secteur au niveau local dans la transparence” en vue d'”opérer le saut qualitatif escompté, et de bâtir une école stable et de qualité, dans un contexte de mondialisation et de mutations effrénées, dans l’utilisation des technologies de l’information et de la communication”.

Signalons enfin, que plusieurs experts et observateurs appellent à éloigner l’école, de tout débat ayant trait à la politique ou à l’idéologie.

Samir Hamiche