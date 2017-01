<span style='text-decoration: underline;'>Algérie Télécom</span>:<br><span style='color:red;'>Aucune privatisation n’est prévue selon Houda Feraoun</span>

La ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, Imane Houda Feraoun, a réaffirmé hier que l’Entreprise Algérie-Télécom est loin d’être concernée par la privatisation ou de l’ouverture de son capital.

Wahida.O/APS

La ministre qui intervenait au Forum de la Radio nationale, a précisé «il n’est pas question d’ouverture du capital d’Algérie Telecom ou de l’une de ses filiales même si des opérateurs de différents pays ont émis le vœu d’entrer dans le capital du groupe» et qu’»il y a eu probablement mauvaise interprétation lorsque nous avons parlé d’ouverture du dernier kilomètre aux entreprises du secteur privé». La nouvelle loi de la poste et des télécommunications selon la ministre, «consacre la souveraineté de l’Etat sur les infrastructures de communications et propose l’ouverture du dernier kilomètre aux entreprises économiques en reliant les clients au système MSAN». Elle a rappelé l’approbation lors du dernier Conseil des ministres de l’avant-projet de loi fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, la ministre a mis l’accent sur l’importance qu’attache le président de la République Abdelaziz Bouteflika, à l’actualisation du dispositif législatif régissant le secteur et qui n’a pas été mis à jour depuis 2003.

S’agissant d’une éventuelle augmentation des prix de la 3G et de la 4G suite au relèvement de la TVA, la ministre a assuré que celle-ci n’aura aucune incidence sur les clients car, il a été demandé aux trois opérateurs (Mobilis, Ooredoo et Djezzy) de la prendre en charge.

Concernant les futurs projets d’Algérie Télécom, la ministre a annoncé le lancement d’un projet pour relier un million d’abonnés au réseau Internet fixe (haut et très haut débits) en 2017, précisant que la mise en œuvre avait débuté dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah (ouest d’Alger), inaugurée récemment par le président de la République.

Un produit brut de 8 milliards de dinars en 2016 pour Algérie poste

Evoquant la situation d’Algérie Poste (AP), Mme Feraoun a affirmé que cette entreprise «faisait face, ces dernières années, à de grandes difficultés. Sans l’aide de l’Etat, celle-ci aurait fait faillite», précisant que la situation de l’entreprise «s’est améliorée ces deux dernières années, en enregistrant en 2015 un produit brut de 7 milliards de dinars puis de 8 milliards de dinars en 2016». Algérie Poste «ne risque plus la faillite et a franchi de grands pas en matière de modernisation» a-t-elle estimé, citant le nouveau système informatique utilisé depuis octobre dernier par l’entreprise et le lancement du paiement électronique.

Concernant la situation du réseau des distributeurs automatiques de billets de banques (DAB), la ministre a dit que ces équipements «étaient acquis auprès de plusieurs sociétés puis installés sans en assurer la maintenance, mais avec la modernisation du système informatique, l’entreprise a acquis l’année dernière 600 nouveaux DAB dont 550 ont été installés. Il est prévu l’acquisition de 440 autres en 2017.

S’agissant de la nouvelle carte d’Algérie Poste (carte Gold) qui permet d’effectuer des opérations de retrait et de paiement, la ministre a expliqué que tous les usagers d’Algérie Poste «recevront leur carte durant les six prochains mois».