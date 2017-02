<span style='text-decoration: underline;'>Port d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Augmentation sensible en 2016 des opérations d’exportation</span>

Les services de l’inspection divisionnaire des douanes du port d’Oran ont enregistré, en 2016, une hausse sensible des exportations comparativement à l’année précédente, a-t-on appris mercredi auprès de ce corps constitué.

Ce sont plus de 2.400 opérations d’exportation qui ont été effectuées au niveau du port d’Oran en 2016 contre quelque 900 opérations similaires déclarées l’année d’avant, selon la même source.

Ces exportations ont représenté une valeur globale de plus de 4 milliards de DA contre 1,2 milliard de DA en 2015. Les produits exportés sont constitués essentiellement d’huile de table, de plaques de plâtre, de pâtes alimentaires, de peaux et cuir et du poisson congelé, a-t-on précisé. «Cette hausse de l’activité d’exportation traitée par le port d’Oran est due aux différentes mesures prises par les intervenants portuaires, à l’instar des services des douanes qui ont initié de multiples actions afin de se rapprocher des opérateurs et pour faciliter et encourager les exportations», a déclaré à l’APS le chef de l’inspection divisionnaire du port d’Oran, Hammou Sayad.

Parmi ces mesures initiées en 2016, le traitement des opérations d’exportation dans des zone extra-portuaires et sous surveillances des douanes, visant à assurer la fluidité des opérations au niveau du port aux moments de chargement et de transit des marchandises, a-t-il dit. «D’autres mesures ont été adoptées dans ce cadre, comme l’empotage des marchandises sur site ainsi que des actions d’information et de concertation au profit des opérateurs afin de mieux connaitre leurs préoccupations et répondre à leurs aspirations», a-t-il fait savoir. Ces exportations effectuées via le port d’Oran, comprennent aussi quelque 770 déclarations faites au niveau des autres bureaux tels que ceux de Tlemcen et de Relizane. «Elles sont accomplies dans le cadre des multiples dispositifs visant la promotion et le soutien à l’exportation des produits nationaux», a rappelé ce responsable. D’autre part, durant l’exercice 2016, le nombre des opérations d’importation était de l’ordre de 18.966 contre 20.033 opérations en 2015. La valeur des marchandises importées avait atteint les 405 milliards de DA en 2016 contre plus de 429 milliards de DA l’année d’avant, a-t-on ajouté.