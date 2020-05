<span style='text-decoration: underline;'>Elles varient entre 2 et 7%</span>:<br><span style='color:red;'>Augmentations des pensions de retraite</span>

Le ministère de Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale a annoncé hier une revalorisation annuelle des pensions des retraités allant de 2 à 7%, et ce, à compter du mois de juin 2020.

Cette augmentation pour compléter la décision du président de la République de revoir à la hausse, à partir du 1er juin prochain, le Salaire national minimum garanti (SNMG) qui va passer de 18 000 à 20 000 DA.

Une hausse de 2000 da censée améliorer le pouvoir d’achat des citoyens, notamment des petits revenus. Le gouvernement a décidé également, à partir de la même date, des exonérations d’IRG (Impôt sur le Revenu Global) de tout revenu inférieur ou égal à 30 000 DA.

En effet, les augmentations des pensions des retraités seront ainsi: 7% pour les retraités dont la pension est inférieure où égale à 20.000%, tandis que 4% pour les retraités dont la pension est supérieure à 20000 DA et égale à 50000 DA. Pour les retraités dont la pension est supérieure à 50.000 DA et égale à 80.000 DA, l’augmentation sera de l’ordre de 3%.

Concernant les retraités dont la pension est supérieure à 80000%, l’augmentation sera de 2%.

Selon le ministère de Travail, ces nouvelles augmentations entreront en vigueur le mois de juin 2020 avec effet rétroactif à compter du mois de mai 2020.

Il est à rappeler également qu’en application des directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Gouvernement avait pris des mesures d’ordre fiscal, parafiscal et d’emprunts afin de soutenir les entreprises en difficulté suite à la crise sanitaire à laquelle fait face notre pays. Ainsi, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait suspendu, durant le mois passé, l’application des pénalités de retard sur les entreprises, afin d’atténuer les effets des mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie de Covid-19 sur l’outil national de réalisation.

Selon l’instruction du Premier ministre transmise aux membres du Gouvernement ainsi qu’aux walis, l’évolution de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et les effets induits par les mesures de prévention et de lutte contre cette épidémie, ont «impacté négativement» l’outil national de réalisation, qui subit de «plein fouet» le ralentissement de son activité en raison du retard d’approvisionnement en matériaux et en matières premières et de l’indisponibilité de la main d’œuvre, en raison de la suspension temporaire des moyens de transport, note le document.

Dans le même objectif, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Chawki Acheuk Youcef, avait fait état de la prorogation, jusqu’à fin mai prochain, du délai de versement des cotisations auprès de la Sécurité sociale pour le régime des salariés, et jusqu’à fin septembre prochain pour les non-salariés, et ce, dans le cadre des mesures prises en cette conjoncture exceptionnelle que vit le pays induite par la pandémie Covid-19.

Le Gouvernement continuera d’examiner l’ensemble des voies et moyens permettant de répondre aux difficultés que les entreprises algériennes rencontrent en raison de la crise sanitaire et veillera à assurer une vie digne aux citoyens.

Noreddine Oumessaoud