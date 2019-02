La paix en Afghanistan est-elle possible. Apres 15 ans d’une guerre meurtrière, peut-on aujourd’hui en sortir sans vainqueurs ni vaincus. Difficile d’y croire, mais c’est pourtant ce que tente de nous vendre le président américain, Donald Trump, qui semble apprécier les talibans que l’Amérique combat pourtant depuis les événements du 11 septembre 2001.

Ainsi, l’Amérique de Bush n’est plus celle de Trump, et les deux hommes (républicains tous les deux pourtant) ne voient pas l’allié et l’ennemi du même œil. Pourtant, au début de ce siècle cette même Amérique, sûre d’elle et de sa puissance, était convaincue, au nom d’une guerre religieuse assumée par le locataire de la Maison Blanche de l’époque, que les talibans seront rasés de tout le pays, eux comme al Qiada d’ailleurs. Mais force est de reconnaitre aujourd’hui que rien de tout cela n’a eu lieu, même si entre temps Oussama ben Laden a été abattu.

Pour Trump aujourd’hui la donne a complètement changé, et l’Amérique ne veut plus s’éterniser sur cette terre afgane. «L’heure est venue d’au moins essayer de parvenir à la paix», a-t-il déclaré lors de son discours sur l’état de l’Union. «Nos troupes se sont battues avec une bravoure inégalée», a dit le président américain. «Grâce à leur courage, nous sommes maintenant capables de tenter de parvenir à une possible solution politique à ce long conflit sanglant».

Il faut dire que l’Amérique qui compte aujourd’hui 14000 hommes en Afghanistan a perdu 2400 soldats dans cette guerre, et Trump est bien décidé à faire renter au minimum 7000 boys au pays. Le plus troublant dans ce grand virage de la politique US en Afghanistan, c’est de voir l’Amérique dialoguer avec les talibans et surtout leur faire confiance pour combattre les groupes terroristes, car elle les croit capables de réussir.

Mais pour beaucoup d’analystes et de spécialistes, c’est un peu là l’histoire qui bégaye une seconde fois, et ils voient dans ces derniers développements une grande similitude avec ce qui s’est passé lors de la guerre du Vietnam. Un ancien diplomate américain, qui a été ambassadeur à Kaboul va encore plus loin en estimant que la volonté de Trump de se retirer d’Afghanistan est comparable aux pourparlers de paix avec les Vietnamiens, quand les États-Unis tentaient désespérément de mettre fin au conflit. «A l’époque comme aujourd’hui, il était clair qu’en allant à la table des négociations, nous étions en train de nous rendre, nous étions juste en train de négocier les termes de notre reddition», a écrit l’ancien diplomate.

Mais ce genre de considérations ne pèse pas beaucoup aujourd’hui dans cette Amérique qui fait et défait le monde à sa guise et qui se soucie très peu du destin des autres peuples qui ne pèse pas lourd face à l’arrogance chaque fois renouvelée de la première puissance du monde.

Par Abdelmadjid Blidi