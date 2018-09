En venant aux affaires en 2016, le président américain Donald Trump se targuait d’avoir le plan révolutionnaire pour régler le conflit israélo-palestinien. Un plan qu’aucun autre président américain avant lui n’a osé et dont il était convaincu qu’il instaurera une paix définitive dans la région. Depuis, on voit que ce plan n’est rien d’autre qu’un appui sans limites à l’Etat hébreu.

Ainsi, après avoir reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël, il décide de couper toutes les aides aux Palestiniens d’une valeur de 200 millions de dollars. Et pour clore sa cynique stratégie de faire plier les Palestiniens, il décide de mettre fin au financement de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Cette agence qui a été créée en 1948 avait pour mission de répondre aux besoins des Palestiniens qui ont été expulsés après la première guerre israélo-arabe. L’agence onusienne qui s’occupe aujourd’hui de 5 millions de réfugiés palestiniens «n’aura plus un sou» d’ici la fin du mois de septembre, a averti son porte-parole de la Maison Blanche, Chris Gunness. Une décision qui a été qualifiée par les Palestiniens de «chantage minable».

Ainsi, il apparaît clairement que Trump n’a aucun plan de paix et que tout ce qu’il propose c’est un parti-pris flagrant en faveur d’Israël et un chantage odieux en direction des Palestiniens auxquels il a coupé toutes les aides pour les obliger à accepter les nouvelles injonctions américaines.

Pendant ce temps-là, les pays arabes ont décidé de faire profil bas et d’ignorer totalement le drame que sont en train de vivre les frères palestiniens. Pire encore, les dirigeants arabes continuent à s’entredéchirer. Et cette haine inter-arabe est en train de dépasser toutes les limites.

Pour s’en rendre compte, il suffit de voir ce qui se passe entre l’Arabie Saoudite et le Qatar où le prince saoudien Mohamed Ben Salmane a décidé de faire du Qatar une île. Il veut ainsi transformer la frontière terrestre avec le Qatar en canal qui serait creusé à un kilomètre à l’intérieur du territoire saoudien, avec comme finalité de voir le Qatar expulsé du Continent pour devenir une île. Ce canal qui coûtera 560 millions d’euros, sera creusé sur une longueur de 60 km, 200 m de large et 20 m de profondeur.

Malheureusement, le monde arabe en est tristement là, à s’entredéchirer alors que la cause palestinienne qui était le ciment de son unité hier, est totalement abandonnée pour des considérations strictement égoïstes des nouveaux dirigeants qui ont totalement bouleversé l’échelle des priorités.

Par Abdelmadjid Blidi