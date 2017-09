Aux mêmes causes, les mêmes effets

Selon le président de l’APC de Bir El Djir, cité par la presse locale, une dizaine de constructions illicites érigées depuis quelques jours au lieu-dit «les Falaises’à Belgaïd, seront démolies cette semaine. Une annonce qui répond évidemment aux instructions des autorités locales, exigeant des élus en charge, des communes d’intensifier les contrôles et les interventions pour «mettre un terme au phénomène du bidonville qui ne cesse de reprendre du terrain». Un récent recensement fait état de pas moins de 10 000 habitations précaires et illicites construites à travers le territoire de la Wilaya. On ne peut malheureusement que déplorer le faible impact, voire l’échec de cette politique d’éradication des bidonvilles qui ne repose au final, que sur «les instructions fermes» d’un wali de passage, demandant aux mairies concernées, de contrôler leurs territoires, et d’empêcher l’occupation du domaine public, par les baraques illicites. Trop souvent, depuis des décennies, après chaque grande opération de démolition et de relogement des occupants de l’habitat illicite, le bidonville rasé, renaît de ses ruines, parfois au même endroit. Depuis ces cinq dernières années à Oran, tandis que les pouvoirs publics annonçaient qu’aucun relogement ne sera accordé aux familles non recensées avant la fin de l’année 2007, les baraques de bidonvilles n’ont pas cessé de fleurir ici et là, à travers les communes. A Oran, en prolongement du bidonville du site dit «Coca», en allant vers la Corniche supérieure, de nouvelles constructions ont été érigées, occupant chaque jour un peu plus de parcelles boisées, aux abords de cette forêt abandonnée à son triste sort. Des arbres plantés le long de la route, ont même été arrachés par les «constructeurs» de ces habitations précaires, pour être le plus souvent revendues à des familles modestes, venues d’autres wilayas. Comme ce fut le cas pour les vieux douars, «el Flalis» ou «Cheklaoua», les plus anciens bidonvilles d’Oran. C’est aujourd’hui, le site dit «Coca», Ras El Ain et le flanc de montagne du Murdjadjo qui détiennent les records de «longévité» et «d’attractivité», en matière de construction d’habitat illicite. D’autres communes autour de la grande ville, notamment Ain El Turck, ne sont pas non plus épargnées par le phénomène, nourri il est vrai par la misère et la détresse, de nombreux citoyens en quête de vie meilleure. A la pauvreté et au dénuement, s’ajoute la course au logement neuf. Et aux mêmes causes, les mêmes effets. Ici et là, «lots de terrain» et abris de fortune, continuent de se vendre et de s’acheter, entre vingt et trente millions de centimes ou sont mêmes loués à des immigrés Subsahariens et Africains, en quête de refuge. Il s’agit en réalité, de lutter contre une véritable mafia organisée, bien mieux que l’on pense, qui garde toujours une bonne longueur d’avance, pour ériger des constructions illicites et les revendre bien avant que les services concernés, ne se manifestent pour annoncer une procédure de démolition. Pourquoi «annoncer» avant de démolir?

Par S.Benali