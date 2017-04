Cette deuxième semaine de la campagne électorale pour les législatives du 4 mai prochain, est censée connaître un autre élan, autrement plus captivant pour les citoyens que ce ne fut le cas lors de la première semaine. Les leaders des partis ont, semble-t-il, saisi qu’il ne fallait pas se contenter de faire le constat de la situation actuelle du pays, mais se projeter dans l’avenir et enfin proposer des solutions.

Des solutions qui doivent être leurs solutions d’abord, crédibles et loin de la fantaisie comme il en fut le cas, malheureusement, par le passé. Car, le peuple a aujourd’hui bien évolué et les niveaux d’instruction des jeunes algériens sont bien meilleurs. Ces jeunes qui passent le plus clair de leur temps à pianoter sur leurs ordinateurs et smart phones, sont plus exigeants et savent désormais faire la part des choses. Ils sont assez avisés pour différencier entre les propositions sérieuses et pratiques et les propositions qui ne sont faites que pour la consommation et la démagogie qui ne prend plus sur cette nouvelle génération.

La tâche des candidats est autrement plus difficile par le passé, car, l’auditoire n’est plus le même et les partis qui n’ont pas su se rénover et se renouveler, n’ont plus aucune chance de se faire entendre ou d’être pris au sérieux par une jeunesse ouverte sur d’autres expériences démocratiques où les campagnes sont harassantes et exigeantes.

Les partis politiques engagés dans cette campagne, se doivent donc en cette deuxième semaine de campagne, de faire sortir le grand jeu et saisir qu’on ne peut plus débiter des médiocrités face à des citoyens de plus en plus exigeants et soucieux de voir leur vie changer positivement loin des promesses sans lendemains et des mensonges grossiers.

L’Algérie a peut-être besoin d’une autre race de politiques plus en phase avec la vie et les exigences du moment, mais en attendant les hommes et les femmes politiques qui font le paysage partisans de l’Algérie de 2017, doivent composer avec ces nouvelles donnes et puiser encore plus dans leur panoplie politique, en ayant toujours à l’esprit que le temps du «khorti» est bien révolu et qu’il s’agit de convaincre avec plus de labeur des électeurs loin d’être de naïfs récepteurs dociles. A eux donc d’être à la hauteur des citoyens et de comprendre une bonne fois pour toute que les temps et les gens ont changé. A eux donc de se recycler et de saisir toutes les différences.

Par Abdelmadjid Blidi