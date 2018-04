Avancer et résister ensemble

Demain à l’instar des autres pays, l’Algérie fêtera la journée internationale des travailleurs. Un 1er mai qui vient cette année dans une conjoncture particulière pour le pays qui fait face à une crise financière assez dure et qui a poussé le gouvernement à mettre en place de nouveaux leviers capables en premier lieu de dépasser cette délicate période sans trop de dégâts, mais aussi de pérenniser une machine économique qui ne peut plus s’adosser éternellement sur les seules rentes des hydrocarbures.

L’heure est grave, et les choses se compliquent encore plus quand on voit des manœuvres d’ingérence orchestrées par les grandes capitales qui refusent à l’Algérie de prendre les décisions qui s’imposent en toute souveraineté. Cette crise, malgré sa dureté, aura au moins eu le mérite de nous ouvrir les yeux sur les objectifs et desseins de ceux qui tels des rapaces ne reculent devant rien, en ayant comme seule ligne directrice, leur seul confort commercial quitte à condamner les autres pour toujours. Ainsi, on veut presser le citron jusqu’à l’assécher totalement et s’en détourner par la suite, ou lui imposer des vues et des contraintes qui lui enlèveront toute souveraineté. Le grand dilemme est là, et le gouvernement algérien doit faire preuve de beaucoup d’ingéniosité pour sortir de cette guerre des nerfs sans trop de dommages.

Ce 1er Mai est de ce point de vue différent de tous les autres, car, c’est tout l’outil économique qui est au centre d’une bataille ardue et stressante pour notre pays. Et c’est en ces temps de tempêtes que la Nation a besoin de cohésion et d’unité. Il serait ainsi regrettable de voir certaines parties investir dans cette période délicate pour affaiblir encore plus le pays, et en profiter pour de bas objectifs personnels. Ceux qui de l’intérieur mettent à profit cette mauvaise passe pour se replacer dans l’échiquier politique, se trompent de bataille et ne font que nuire au peuple et en particulier à la classe ouvrière algérienne. L’heure est à tout autre chose qu’à cet égoïsme que l’on voit pointer chez certains.

Car, en face on est en train d’avancer et de juger les fissures au sein de la société et toutes les failles seront mises à profit pour apporter le coup de grâce à notre pays et lui dicter la marche à suivre et ainsi mettre à mal ses décisions souveraines. Il faut négocier dur, se montrer forts, unis et capables de tenir le cap de la sortie de crise que l’on s’était fixée. Ceux qui ne sont pas dans cette logique, travaillent consciemment ou inconsciemment contre les intérêts de leur peuple et de leur pays.

Par Abdelmadjid Blidi