<span style='text-decoration: underline;'>Atlético</span>:<br><span style='color:red;'>Avant de défier la Juve, Griezmann un peu plus dans la légende</span>

En inscrivant son 130e but sous le maillot des Colchoneros, Antoine Griezmann a offert samedi la victoire à son équipe contre le Rayo Vallecano (1-0) à l’occasion de la 24e journée de Liga. Mais à quatre jours d’affronter la Juve, l’Atlético ne s’est pas rassuré dans le jeu. Il entre encore un peu plus dans l’histoire de l’Atlético.

Buteur ce samedi face au Rayo Vallecano (1-0), à l’occasion de la 24e journée de Liga, Antoine Griezmann en est désormais à 130 buts inscrits en 242 matchs joués sous le maillot des Colchoneros.

Arrivé en 2014 en provenance de la Real Sociedad, le champion du monde devance Fernando Torres (129 buts) et se rapproche des quatre meilleurs buteurs de l’Atlético: Luis Aragones (172), Adrian Escudero (169), Paco Campos (144), José Eulogio Garate (135). Contre le Rayo, c’est d’une reprise en demi-volée, sur un service de la recrue hivernale Alvaro Morata, que Griezmann a trouvé la faille à la 74e pour inscrire son 12e but de la saison en Liga et offrir la victoire aux siens.

Des Colchoneros peu inspirés

A lui seul, il a rapporté 13 points à l’Atlético, plus que n’importe quel autre joueur du championnat. Ce succès permet aux hommes de Diego Simeone de reprendre provisoirement la deuxième place de la Liga au Real, qui accueillera Gérone dimanche. Il leur permet aussi de rebondir, alors qu’ils restaient sur des défaites contre leur rival madrilène (3-1) et le Betis Séville (1-0), et de reprendre confiance à quatre jours de recevoir la Juventus en huitième de finale aller de la Ligue des champions (à suivre en exclusivité sur RMC Sport). Mais au vu de ce qu’ils ont montré face au Rayo, les Colchoneros ont tout de même de quoi s’inquiéter. Trop timorés, ils ont souffert face aux offensives adverses et ont du mal à se montrer inspirés sur le plan offensif. Le danger est surtout venu sur coup de pied arrêté.