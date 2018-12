<span style='text-decoration: underline;'>Ooredoo enrichit ses offres Internet Mobile </span>:<br><span style='color:red;'>Avec la nouvelle SIM N’ternet de Ooredoo, profitez d’un maximum d’Internet haut débit et YouTube en illimité*</span>

Ooredoo continue d’enrichir ses offres exclusives destinées à ses clients et lance une nouvelle offre sur la SIM N’ternet prépayée sans engagement, accordant un maximum d’Internet haut débit et de YouTube en illimité*.

Désormais, l’offre SIM N’ternet est disponible pour acquisition en deux formules, soit : la Sim + un modem 4G ou bien la Sim seule, selon les détails suivants :

• Sim N’ternet + Modem 4G : disponible pour le prix de 2990 DA avec 1 Go d’Internet et 1 Go de YouTube offerts (chaque mois pendant 6 mois).

• Sim N’ternet seule : disponible pour le prix de 500 DA avec 1 Go d’Internet et 1 Go de YouTube offerts (chaque mois pendant 3 mois). Aussi, Ooredoo propose à ses clients une large panoplie de forfaits contenants des volumes Internet haut débit et un accès jusqu’en illimité à YouTube, d’une validité de 30 jours :

• Le forfait de 1000 DA offrant 15 Go d’Internet + 5 Go de YouTube valables 30 jours.

• Le forfait de 2000 DA offrant 30 Go d’Internet + 15 Go de YouTube valables 30 jours.

• Le forfait de 3000 DA offrant 60 Go d’Internet + YouTube illimité valables 30 jours.

La nouvelle SIM N’ternet est disponible au niveau de tous les Espaces Ooredoo, les City-Shops, les Espaces Services Ooredoo et les points de vente agréés répartis sur tout le territoire national. L’offre SIM + le Modem 4G est, quant à elle, disponible dans les espaces Ooredoo et City shops uniquement. Avec le lancement de cette nouvelle SIM, Ooredoo poursuit son engagement d’enrichir l’expérience 4G de ses clients en leur permettant de profiter pleinement d’une connectivité haut débit à travers les 48 wilayas du pays grâce à son réseau de couverture performant, rapide et efficace.

(*) pour le forfait 3000 DA