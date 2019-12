<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés 3 – MC Alger 1 </span>:<br><span style='color:red;'>Avec l’art et la manière</span>

Somptueuse et très belle victoire arrachée avant-hier par les coéquipiers du portier Abdelkader Morcely. Face au second de la ligue Une, la formation belabbéssienne a brillé sous la houlette de l’entraîneur Abdelkader Yaïche avec une large victoire de trois buts à un devant une équipe riche en potentiel humain et surtout financier.

Pourtant, et dès le coup d’envoi de l’arbitre Gamouh, ce sont les Algérois qui ont eu la maitrise du jeu en occupant le milieu de terrain face à l’USMBA qui cherchait de surprendre son adversaire par des contres attaques. La première occasion est celle de la septième minute par Aïchi qui a profité d’une passe en profondeur de Belhocini et le gardien intervient. Puis, Bouda à la 24ème minute sur une mauvaise passe de Chafaï et le gardien Chaâl, sort le cuir en corner. Trois minutes plus tard, tentative de Frioui du côté du MCA et sauvetage de Saâd. A la demi-heure de jeu, c’est l’ouverture du score pour les visiteurs par l’intermédiaire de Allalti d’un coup franc direct qui heurte le mur et trompe le portier Morcely. La joie des poulains de Casoni n’a duré que quatre minutes puisque ce diable de Belhoucini réussit l’égalisation sur un centre parfait de Fateh Achour. C’est ainsi que les deux équipes regagnent les vestiaires sur ce score égal. Après la pause, les mouloudéens ont tenté d’investir le camp local mais leurs actions menées par Djabou, étaient souvent ou désordonnées, ou arrêtées par l’ex-gardien du MCA Morcely comme l’action de Nekkache sauvée par l’enfant de Ben Badis à la 62ème minute. A la 77ème minute, le rentrant Abdelli, est fauché par Allati et pénalty transformé par Belhoucini qui signa son doublé. Les efforts du Mouloudia furent anéantis par le troisième but de Haddad juste dans l’ultime minute du temps réglementaire. Une belle victoire qui permet à l’USMBA à se propulser pour la première fois depuis le début de l’exercice, dans la première moitié du classement avec 16 points.

B.Didéne