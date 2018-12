<span style='text-decoration: underline;'>M’Sila </span>:<br><span style='color:red;'>Ayache Mahdjoubi inhumé au cimetière d’Oum Echemel</span>

Le jeune Ayache Mahdjoubi (31 ans), décédé suite à une chute dans un puits artésien de 30 mètres de profondeur a été inhumé jeudi au cimetière du village d’Oum Echemel dans la commune de Houamed (130 km à l’ouest de M’sila) dans une ambiance de tristesse, en présence d’une foule nombreuse composée de proches et de citoyens venus de plusieurs régions du pays.

La dépouille du défunt, coincé depuis neuf jours dans un puits artésien et dont la mort a été confirmé dimanche, a été retirée mercredi à 21h55 après d’intenses efforts déployés par les équipes de secours de la Protection civile et acheminée vers l’hôpital de Boussaâda, avant d’être évacuée au domicile familial au village d’Oum Echemel pour permettre à sa famille et au citoyens de lui rendre un ultime hommage. Un élan de solidarité avec la famille de la victime a accompagné tout au long des neuf jours les efforts déployés pour extraire le jeune du puits, suivis de très prés par les citoyens à l’échelle locale et nationale et largement répercutés dans les médias nationaux et étrangers..

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, avait dépêché mardi une commission interministérielle composée des secrétaires généraux de son ministère, des Ressources en eau, de la Santé et de la population et de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme en plus du directeur général de la protection civile et le délégué national aux risque majeurs. La commission avait présenté ses condoléances à la famille de la victime Ayache Mehdjoubi et avait reçu des explications sur le déroulement de l’opération d’extraction du corps de la victime.