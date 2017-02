<span style='text-decoration: underline;'>SAIDA</span>:<br><span style='color:red;'>Azzeddine Mihoubi insiste sur la dotation du nouveau musée en objets historiques et archéologiques</span>

Le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi, a insisté sur la dotation du nouveau musée public de Saida, inauguré mardi, en objets historiques et archéologiques que recèle la wilaya.

La collecte de tels objets nécessite un «grand travail de recherche et de fouilles» dans différents sites archéologiques de la région, a indiqué le ministre lors de la cérémonie d’inauguration, assurant que son département ministériel chargera des chercheurs du Centre national de recherche archéologique d’Alger de cette mission. Cette opération devant doter le musée d’objets historiques et archéologiques verra l’implication de chercheurs universitaires dans le domaine, dans le cadre de la coordination entre les ministères de la Culture et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a ajouté M. Mihoubi, affirmant que tous les objets historiques de la wilaya de Saida se trouvant dans des musées d’autres wilayas seront restitués. Le ministre a insisté également sur la communication, notamment à travers les ondes de la radio, afin de faire appel aux citoyens et de les sensibiliser sur l’importance de la collecte d’anciens manuscrits et autres objets qui sont en leur possession et les inciter à les mettre à la disposition du musée. Il a également mis l’accent sur l’organisation des conférences et invité des spécialistes et des chercheurs à mettre la lumière sur les nombreux monuments dont dispose la région. D’autre part, M. Mihoubi a mis l’accent sur l’ouverture des portes de cet édifice culturel devant les enfants et les citoyens pour les informer du patrimoine de cette wilaya. En outre, le ministre a fait savoir que son département £uvre à la création d’une carte nationale culturelle, archéologique et historique en collaboration avec les Emirats arabes unis (EAU) en inventoriant tous les sites archéologiques existants dans toutes les wilayas d’Algérie. Ce projet, qui se concrétisera par informatique vise à véhiculer l’image culturelle de l’Algérie via internet. Azzeddine Mihoubi a inauguré, lors de sa visite dans la wilaya, la salle de cinéma «Dounyazed» à Saida, qui a bénéficié d’une opération de restauration et d’équipement. A cette occasion, il a souligné que cette salle est un acquis culturel pour les citoyens de la ville pour regarder des films algériens et internationaux. Dans la commune de Ouled Khaled, le ministre a procédé à l’inauguration d’une bibliothèque de lecture publique, baptisée au nom du chahid Hechmaoui Ali et donné, dans la forêt de Saida, le coup d’envoi du tournage du nouveau film «Saida Baida» du réalisateur Abdelkrim Bahloul qui durera 40 jours.