<span style='text-decoration: underline;'>Belatoui, nouvel entraineur, Ouasti, manager général </span>:<br><span style='color:red;'>Baba désigne le nouveau staff technique du MCO</span>

Après avoir mis fin au feuilleton de Badou Zaki, qui a résilié son contrat à l’amiable, le président du MCO, Belhadj qui a hésité sur le choix d’un nouveau coach, a finalement jeté son dévolu sur Omar Belatoui, avec lequel il a trouvé un terrain d’entente.

Belatoui, qui a aussi discuté sur ses arriérés impayés, n’a pas levé la barre très haute, concernant son nouveau salaire. Pour rappel, Belatoui est un enfant du club, issu de l’école Hamraoui. Il a engrangé plusieurs titres avec l’équipe seniors, avant de devenir entraineur. Belatoui a eu l’occasion de driver l’équipe du MCO, et a contribué du temps de Kacem Elimam, au retour de l’équipe parmi l’élite durant la saison 2008/2009. Par la suite, il a sauvé l’équipe de la rétrogradation. Baba aurait selon des échos, aussi engagé l’entraineur Benchadli Djamel, en qualité de Co entraineur. C’est la véritable surprise du Boss Hamraoui. Baba a rencontré Benchadli en fin d’après-midi de samedi, et un terrain d’entente a été vite trouvé. Il ne reste que quelques détails, pour l’officialisation du contrat. Mais pour l’heure, il n’y a rien d’officiel. La venue de Benchadli n’est pas fortuite, vu que ce technicien a commenté tous les matchs du MCO à l’ENTV, en tant que consultant et connaît bien l’équipe. Les deux coachs vont travailler ensemble, pour mener l’équipe à bon port. Ils devront être présents aujourd’hui, lors de la séance d’entrainement de la reprise. Rappelons, qu’au départ Cherif El Ouazzani était en pole position, pour remplacer Badou Zaki, mais ce dernier aurait posé certaines conditions, que Baba n’a pas acceptées. C’est la raison pour laquelle sa piste a été écartée. Pourtant, les supporters l’ont fortement réclamé. Baba ne veut pas seulement s’arrêter au niveau des entraineurs, mais aussi veut fortifier le staff, par la désignation d’un manager général. Pour ce poste, on nous apprend que Baba aurait négocié avec l’ancien joueur du MCO, Ouasti Zoubir, qui entretient de bonnes relations avec le président.

B. Sadek