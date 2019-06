C’est fait. L’année scolaire 2018/2019 tire à sa fin. La reine des épreuves, celle du baccalauréat, est à son troisième jour. Les quelques centaines de milliers de candidats sont au milieu du gué, sans que l’on enregistre le moindre incident. Un grand ouf de soulagement dans les foyers, ainsi qu’au niveau des autorités qui, faut-il le relever, ont d’autres chats à fouetter. Cette assurance qui a jeté la sérénité dans la société, n’empêche pas l’angoisse de l’attente des résultats. Et là, il va falloir multiplier les nombres de candidats par deux ou trois, voire quatre pour ceux, dont les grands parents sont encore de ce monde. Bref, les vacances, les vraies débuteront avec la fête de la libération du pays et de la Jeunesse. Quoique cette année, mouvement populaire oblige, personne ne mise sur des vacances «standards». Le fait est que la société algérienne vit, cette année précisément, une réalité sociopolitique très différente de celle vécue tout au long des cinquante sept années de l’indépendance.

En un mot comme en mille, le Bac est un vrai marqueur d’époque et quelle que soit cette époque. Les futurs universitaires diront certainement, que j’ai passé mon Bac du temps de la Révolution pacifique. Et pour cause, il nous fait rappeler que nous sommes une Nation, avec un destin commun. Tout le pays vit au rythme de ses enfants qui, durant ces derniers mois donnent une belle leçon de maturité politique. Mais, en ces quelques jours des épreuves, angoisse pareillement tout le temps que durera l’attente des résultats.

C’est effectivement un marqueur d’époque, puisqu’à cette période de l’année, beaucoup d’Algériens, (de plus en plus nombreux, ces dix dernières années), racontent leur «aventure», se souviennent des notes qu’ils avaient eues et bifurquent fatalement sur le sacrosaint sujet du niveau des lycéens. D’un côté, c’est amusant d’entendre tous ces «vieux» se trouver une intelligence que les jeunes d’aujourd’hui n’ont pas. Mais c’est aussi harassant d’entendre des incompétents quarantenaires et cinquantenaires pester contre cette «génération d’ignares».

Bref, le Bac c’est tout cela. Et c’est aussi, des rumeurs sur les fuites de sujets, sur des sujets impossibles à traiter en deux heures de temps, sur des méthodes de tricherie très ingénieuses. Bref, la cuvée 2018/2019 ne dérogera pas à la tradition, sue ces aspects. Comme quoi avec ou sans Benghabrit, les râleurs, il y en aura toujours. Mais disons que dans tout cela, le Bac algérien conserve son petit charme.

Par Nabil G