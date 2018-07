<span style='text-decoration: underline;'>MCO </span>:<br><span style='color:red;'>Badou Zaki livre ses premières impressions</span>

Le nouvel entraineur des Hamraouas, Badou Zaki est arrivé ce vendredi à Oran, en provenance de Casablanca. Il a eu droit à un accueil chaleureux, de la part des fans et de la direction du club, à leur tête le président Belhadj.

En effet, le nouvel entraineur d’El Hamri était visiblement ému, par la présence des supporters qui l’ont bien accueilli et lui offert des cadeaux. Le coach marocain a été dirigé par la suite à l’hôtel Sheraton, son lieu d’hébergement, après avoir diné avec le président. Le lendemain de son arrivée, Badou Zaki a entamé les choses sérieuses, avec des prises de contact, pour préparer la reprise avec le président Baba et ses collaborateurs. Ce samedi, il a animé une conférence de presse à l’hôtel Phoenix, où il a dévoilé son programme de travail durant la semaine, avant le départ en Turquie pour un stage de vingt jours. Devant un parterre de journalistes, il a tracé les grandes lignes de son travail. Le coach s’est montré satisfait du recrutement effectué par le président Belhadj, qu’il a d’ailleurs remercié, pour les efforts consentis pour bâtir une bonne équipe. Il n’a pas manqué de dire, que les joueurs recrutés disposent de bonnes qualités. S’agissant du joueur Belkheiter, le coach a adhéré à la décision de Baba, de ne pas le ramener à titre de prêt, puisque trois autres éléments le sont déjà. Pour le capitanat, le coach a décidé que ce sont les joueurs qui choisiront leur capitaine, dans un climat amical. A une question, sur le guinéen Camara, il a décidé de se passer de lui, puisqu’il a déjà sous la main un bon élément, qui n’est autre que Bouchar. Concernant le programme de préparation, Badou Zaki a fixé la reprise pour hier matin, avec du biquotidien ouvert aux supporters, et ce, jusqu’au 6 juillet. Le départ pour la Turquie est programmé pour le samedi 7 juillet. Le technicien marocain a répondu à d’autres questions, relatives de l’organisation administrative de l’équipe et le rôle de chacun. La reprise s’est déroulée hier matin sur la pelouse de Zabana, dans de bonnes conditions, en présence de l’ensemble des joueurs et du président Belhadj. Seuls deux joueurs ont manqué à l’appel, mais leur absence était justifiée. Il s’agit de Gherbi et de Nadji. On notera, que l’équipe s’est entrainée avec une nouvelle tenue, fournie par un équipementier espagnol. Il a aussi établi la liste des joueurs, devant effectuer le déplacement de la Turquie au nombre de 25.

B. Sadek