<span style='text-decoration: underline;'>Examen du BEM - Epreuve de dessin</span>:<br><span style='color:red;'>Bagarres entre élèves des écoles publiques et du privé</span>

Plusieurs échauffourées se sont produites dans certains CEM entre les élèves des écoles publiques et du privé qui passaient l’épreuve de dessin pour l’examen du BEM et notamment à El Makkari et au CEM Chahid Ahmed Bougara où il y a eu beaucoup de blessures et de panique. Et ceci s’est passé à la fin des épreuves dans ce CEM de la Rue Benouis Rayah à Courbet.

D’après les parents, dès l’entrée, les élèves ont été séparés mais c’est à la fin que les jeunes des écoles publiques qui étaient en surnombre, ont provoqué les autres qui étaient une minorité. Le directeur du CEM a fait évacuer le CEM afin que l’incident soit en dehors du CEM. Et ainsi arriva ce qui devait arriver: un lynchage sous les regards des adultes, les filles criaient, certains jeunes du privé ont pu fuir et d’autres non et ont été poursuivis heureusement que les agents de sécurité de pharmacie des hôpitaux interviennent pour faire fuir les agresseurs et protégés les victimes. Alors pourquoi cette violence entre jeunes Algériens, qui est responsable de cet incident déplorable, les parents des victimes veulent déposer plainte pour non assistance à personne en danger contre les responsables du CEM, alors que les adultes devaient intervenir pour séparer les jeunes mais la porte du CEM fut fermée, laissant les agresseurs finir leurs actes de lâcheté contre des jeunes qui n’ont rien fait pour mériter ces agressions. Ils sont tous nos enfants et les responsables de l’enseignement doivent sensibiliser les élèves sur cette violence qui nous vient d’ailleurs et ceci se passe dans un lieu d’éducation.