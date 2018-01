<span style='text-decoration: underline;'>Retrait de la délégation de gestion des championnats de la LFP</span>:<br><span style='color:red;'>Bahloul :«Une  décision loin d’être un règlement de comptes»</span>

Le président du directoire chargé de gérer les championnats professionnels Amar Bahloul a affirmé que la décision prise par la FAF de retirer la délégation de gestion de la compétition au conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP) était loin d’être «un règlement de comptes».

«Je tiens à préciser que cette décision du retrait ne constitue en aucun un règlement de comptes entre le président de la FAF Kheireddine Zetchi et son homologue de la LFP, Mahfoud Kerbadj, même s’il existe des divergences et une différence de points de vue. Pourquoi ne pas attendre la fin de la saison ? la FAF a pris cette décision maintenant pour éviter que la situation ne s’empire entre les deux structures», a indiqué Bahloul lundi soir, à la télévision nationale. La FAF a annoncé dimanche sa décision de retirer la délégation de gestion des championnats professionnels au conseil d’administration de la LFP «avec effet immédiat», conformément à l’article 20 de la convention qui lie la FAF et la LFP depuis juillet 2011. La décision a été prise à l’unanimité par le Bureau Fédéral de la FAF, réuni en session ordinaire à Sétif sous la présidence de Kheireddine Zetchi en présence de 11 membres sur les 13 que compte le BF. Un directoire a été installé lundi par le président de la FAF, composé d’Amar Bahloul et Larbi Oumamar, membres du Bureau fédéral, et Ali Malek président de la Ligue nationale du football amateur (LNFA). «Notre mission est de gérer les championnats professionnels jusqu’à la tenue de l’assemblée générale élective. Ce directoire n’a pas de limites dans le temps», a-t-il souligné. Elu en juillet 2011 à la tête de la LFP, Mahfoud Kerbadj quitte ainsi l’instance dirigeante de la compétition professionnelle alors que son mandat court encore jusqu’en 2019.