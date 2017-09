<span style='text-decoration: underline;'>MASCARA</span>:<br><span style='color:red;'>«Bahloul wal afrit», une nouvelle production du TR</span>

Le théâtre régional de Mascara s’est lancé, mardi, dans la production d’une nouvelle pièce théâtrale destinée aux enfants intitulée «Bahloul wal afrit». Un casting a été organisé mardi pour sélectionner trois comédiens pour prendre part à cette pièce dont le texte est écrit par l’artiste Ahmed Khoussa. La mise en scène confiée à Kada Chalabi et le décor à Noureddine Baatouche avec l’assistance de Ouis Mustapha, a-t-on indiqué. Cette œuvre comi-tragique retrace de l’histoire d’un père avec son fils et traite de l’ambivalence entre membres issus d’une même société ayant grandi dans un même environnement et de l’impact de l’évolution sociale sur eux. Selon la chef de département information et communication du TR de Mascara Fatima Beldjalalat, cette pièce sera prête et présentée en avant première à la mi octobre prochain, avant d’effectuer une tournée à travers plusieurs wilayas du pays durant les vacances scolaires d’hiver. Cette nouvelle oeuvre est la 26ème production du TRM depuis sa création il y a sept ans dont 19 pièces pour adultes et 7 pour enfants.