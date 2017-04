<span style='text-decoration: underline;'>Sur le 1er trimestre 2017 </span>:<br><span style='color:red;'>Baisse de 50% du déficit commercial</span>

Le déficit commercial de l’Algérie s’est chiffré à 2,74 milliards de dollars (mds usd) sur le premier trimestre de 2017, contre un déficit de 5,54 mds usd, sur la même période de 2016, soit une baisse du déficit de plus de 50%

Alger: Wahida Oumessaoud

Les exportations ont augmenté à 8,944 mds usd, entre janvier et fin mars de l’année en cours, contre 6,32 mds usd, sur la même période de 2016, soit une hausse de 41,52%, correspondant à une augmentation de 2,62 mds usd, précise le Centre national de l’informatique et des statistiques des Douanes (Cnis). Pour les importations, elles ont légèrement baissé en s’établissant à 11,684 mds usd en janvier-mars 2017, contre 11,862 mds usd, en janvier-mars de l’année écoulée, soit un recul de 1,5%. Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 77% contre 53%.

Il est à noter que le régime des licences d’importation qui a été instauré, l’année passée, pour faire face aux importations a été élargi à d’autres appareils industriels, ainsi qu’à des produits agricoles dont essentiellement l’électroménager, l’électronique, le soja et le maïs. «Ce système de licence sera étendu, dans un proche avenir, à d’autres appareils industriels (électroménagers et électroniques) et à quelques produits agricoles (maïs et soja) dont les coûts d”importation avoisinent les 3,5 milliards de dollars», avait indiqué l’ex-ministre du Commerce.

Selon les responsables du secteur du Commerce, le pays fait face à une très forte contraction des moyens de paiement à l’extérieur. Dans ce cas, selon eux, il est légitime de recourir à des moyens de sauvegarde. «Tous les pays ont le droit de protéger leur solvabilité autant que possible. Nous serons donc sans doute amenés, si la contrainte sur la balance des paiements continue à se développer, à recourir à d”autres mesures conservatoires», indiquent-ils.

L’Italie et la Chine préservent leur statut de premiers partenaires

Il est à rappeler que grâce au régime des licences d’importation, qui concerne depuis janvier 2016 les véhicules, le ciment portland gris et le rond à béton, l’Algérie a économisé 6 milliards de dollars par rapport à l’année 2014, durant laquelle l’importation de ces trois produits avait enregistré un pic.

Il a également observé que les produits ciblés par le régime des licences relevaient de marchés généralement spéculatifs, peu transparents et ayant donné lieu à des transferts illicites de devises.

Les cinq premiers clients de l’Algérie, au cours de janvier-mars 2017, ont été l’Italie avec 1,74 milliard usd d’exportations algériennes (19,45% des exportations globales algériennes), suivie de l’Espagne avec 913 millions usd (10,21%), des Etats-Unis avec 903 millions usd (10,1%), de la France avec 897 millions usd (10,03%), et des Pays-Bas avec 495 millions usd (5,53%). Quant aux principaux fournisseurs de l’Algérie, la Chine est restée en tête avec 2,47 mds usd d’importations algériennes (21,2% des importations globales algériennes), suivie de la France avec 971 millions usd (8,3%), de l’Italie avec 796 millions usd (6,8%), de l’Allemagne avec 781 millions usd (6,7%) et de l’Espagne avec 709 millions usd (6,1%).