<span style='text-decoration: underline;'>La facture s’élève à 768 millions de dollars</span> :<br><span style='color:red;'>Baisse de 68% des importations de véhicules en sept mois</span>

La facture d’importation des véhicules s’est élevée à 768 millions de dollars américains, durant les sept premiers mois de 2016, contre 2,4 milliards de dollars, durant la même période de 2015, soit une baisse de 1,63 milliard de dollars, (-68%), indique le bilan des Douanes algériennes.

Selon le Centre national des statistiques des Douanes, (CNIS), cette baisse est reflétée aussi sur les quantités importées, qui ont chuté de 73,74% avec 53.356 véhicules importés, entre début janvier et fin juillet 2016, contre 203.174 unités, durant la même période en 2015, soit 149.818 véhicules de moins. Concernant les parties et accessoires des véhicules automobiles, indique le même bilan, la facture d’importation a été de 229,92 millions de dollars, contre 239,48 millions de dollars (-4%), précise la même source. Pour rappel, les licences d’importation des véhicules ont été attribuées, en mai dernier, à 40 concessionnaires sur 80 postulants. Fixé initialement, à 152.000 unités pour l’année 2016, le contingent quantitatif d’importation des véhicules a été finalement réduit à 83.000 unités.

Le contingent des véhicules concerne ceux destinés au transport de dix personnes ou plus, (chauffeur inclus), les véhicules de tourisme et autres véhicules automobiles, principalement conçus pour le transport des personnes, (y compris les voitures de type “break” et les voitures de course), et les véhicules dédiés au transport de marchandises.

Les engins, tels que les camions et tracteurs que certains professionnels importent, pour le fonctionnement de leur entreprise, ne sont pas concernés par le dispositif des licences.

Selon les prévisions du ministère du Commerce, la facture d’importation des véhicules ne dépassera pas un (1) milliard de dollars en 2016, contre 3,14 milliards de dollars (265.523 véhicules) en 2015 et 5,7 milliards de dollars en 2014, (417.913 unités). Parallèlement, à l’octroi des licences, le gouvernement a exigé des concessionnaires, d’engager des investissements, dans le secteur des véhicules et les filières industrielles annexes.

Lors d’une visite en juin dernier à Tiaret, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, avait rappelé, l’obligation de tous les concessionnaires automobiles d’investir localement, sans quoi la licence d’importation leur sera retirée en 2017. Une condition qui risque de redéfinir les acteurs d’importation, puisque les incapables seront éloignés sûrement du métier. L’instauration des licences d’importations pour les véhicules, semble commencer à donner de bons résultats.

