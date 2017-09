<span style='text-decoration: underline;'>Déficit commercial de l’Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>Baisse de plus de 40% sur les 8 premiers mois</span>

Les mesures prises par les autorités visant la diversification de l’économie à travers la mise en place de démarches encourageant la production nationale et l’exportation des produits locaux, ont eu leurs effets sur la facture d’importation, le déficit commercial de l’Algérie.

Ces mesures s’ajoutent à celles ayant été prises pour rationaliser les dépenses publiques et réduire ainsi les importations au lendemain de l’effondrement des prix du pétrole à l’été 2014. A cet effet, le déficit commercial a continué de reculer jusqu’à atteindre une baisse de plus de 40%, à en croire les chiffres des Douanes. Selon la même source, le déficit commercial a reculé «à 7,32 milliards de dollars sur les huit (8) premiers mois de 2017 contre un déficit de 12,23 milliards de dollars sur la même période de 2016, soit une baisse de 4,91 milliards de dollars correspondant à une chute du déficit de 40,12%». La même source a affirmé aussi, que les exportations ont nettement augmenté, atteignant 23,51 milliards de dollars (mds usd) sur les 8 premiers mois de l’année 2017 contre 19,41 mds usd sur la même période de 2016 (+21,12%), en hausse de 4,1 mds usd, selon les données du Centre national de l’Informatique et des Statistiques des Douanes (Cnis). Concernant les importations, elles ont connu une légère baisse en s’établissant à 30,84 mds usd contre 31,65 mds usd (-2,56%), en baisse de 0,81 mds usd, précise la même source. Quant au taux de couverture des importations par les exportations, il est passé à 76% contre 61% à la même période de l’année précédente.

Les hydrocarbures continuent de représenter l’essentiel des ventes algériennes à l’étranger (94,71% du volume global des exportations), en s’établissant à 22,27 mds usd contre 18,24 mds usd sur la même période de 2016, soit une hausse de 22,11%. Demeurant toujours marginales, les exportations hors hydrocarbures ont enregistré une hausse de 5,7% par rapport à la même période de 2016 en s’établissant à 1,24 mds usd (contre 1,17 mds usd), soit 5,3% du volume global des exportations.

Les exportations hors hydrocarbures sont composées des demi-produits avec 893 millions usd (contre 886 millions usd), des biens alimentaires avec 244 millions usd (contre 196 millions usd), des biens d’équipements industriels avec 51 millions usd (contre 32 millions usd), des produits bruts avec 43 millions usd (contre 52 millions usd), des biens de consommation non alimentaires avec 13 millions usd (contre 11 millions usd) et des biens d’équipements agricoles avec 0,16 million usd (contre 0,04 million usd). Pour ce qui est des importations, des baisses ont été constatées pour les biens d’équipements industriels en s’établissant à 9,57 mds usd contre 10,56 mds usd (-9,44%), les demi-produits à 7,2 mds usd contre 7,84 mds usd (-8,3%) et les produits bruts à 999 millions usd contre 1,05 mds usd (-5,4%). Par contre, les importations ont augmenté pour les produits alimentaires qui se sont chiffrées à 5,9 mds usd contre 5,4 mds usd (+8,4%), les produits énergie et lubrifiants à 1,09 mds usd contre 838 millions usd (+29,8%), les biens d’équipement agricoles à 439 millions usd contre 312 millions usd (+40,71%) et les biens de consommation non alimentaires à 5,65 mds usd contre 5,59 mds usd (+1,02%). En terme de mode de financement des importations, sur les 30,84 mds usd des biens importés durant les huit premiers mois de 2017, un montant global de 18,72 mds usd a été payé par cash (60,7% des importations globales).

L’Italie premier client de l’Algérie

S’agissant des cinq premiers clients de l’Algérie, au cours des huit premiers mois de 2017, c’est l’Italie qui vient en première position avec 3,87 mds usd (16,45% des exportations globales algériennes), suivie de la France avec 2,94 mds usd (12,5%), de l’Espagne avec 2,6 mds usd (11,08%), des Etats-Unis avec 2,4 mds usd (10,2%) et du Brésil 1,45 mds usd (6,2%).

Quant aux principaux fournisseurs de l’Algérie, la Chine est encore venue en tête avec 5,97 mds usd (19,4% des importations globales algériennes), suivie de la France avec 2,78 mds usd (9,04%), de l’Italie avec 2,36 mds usd (7,66%), de l’Allemagne avec 2,1 mds usd (6,8%) et de l’Espagne avec 2,06 mds usd (6,7%).

Alger: Samir Hamiche