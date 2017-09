<span style='text-decoration: underline;'>Ligues 1 et 2 Mobilis </span>:<br><span style='color:red;'>Baisse des salaires des joueurs de 10 et 38%</span>

Ligues 1 et 2 Mobilis : Baisse des salaires des joueurs de 10 et 38%

Les salaires moyens des joueurs de Ligues 1 et 2 Mobilis ont enregistré un recul respectivement de 10 et 38%, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) lundi.

Selon un exposé présenté par le vice-président de la Ligue de football professionnel (LFP) Faouzi Guellil lors de la réunion du Bureau fédéral de la FAF dimanche à Sidi Moussa (Alger), «une étude statistique a relevé une certaine prise de conscience parmi les clubs quant aux difficultés financières qu’ils vivent puisque les salaires moyens des joueurs ont connu un recul de 10% en Ligue 1 Mobilis et de 38% en Ligue 2 Mobilis». D’autre part, le vice-président de la LFP a souligné l’»accentuation» des mouvements de joueurs cette saison puisque les clubs ont enregistré en tout 256 recrues, soit une moyenne de 75% des effectifs globaux, ce qui veut dire que seuls 25% des joueurs licenciés n’ont pas changé de club. Concernant les terrains, trois n’ont pas été homologués dont deux en Ligue 1 Mobilis : le stade du 1er-Novembre de Mohammadia (Alger), qui se trouve dans un état «très délabré» et le stade Mustapha-Tchaker (Blida). En Ligue 2 Mobilis, le stade Seffouhi (Batna) n’a pas été homologué car ne répondant pas aux normes, selon Guellil. Deux autres stades devraient être homologués une fois que les travaux de rénovation qui y sont menés seront achevés : le stade Benhaddad de Kouba (Alger) et le stade Colonel-Lotfi (Tlemcen). Lors de cette réunion, le Bureau fédéral a attiré l’attention de la Ligue de football professionnel sur la désignation de personnes non-structurées au sein de la FAF comme commissaires de matchs en Ligue 1 Mobilis et Ligue 2 Mobilis. «Quand bien même il s’agit de personnes issues du monde du football, elles ne peuvent être désignées à moins d’être structurées au sein de la FAF», selon la même source. Le Bureau fédéral a décidé que seules les personnes structurées au sein de la fédération seront désormais désignées pour être commissaires des matchs de Ligue 1 et Ligue 2 Mobilis.