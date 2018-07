<span style='text-decoration: underline;'>Commerce extérieur au 1er semestre 2018</span>:<br><span style='color:red;'>Baisse du déficit commercial de près de 48%</span>

Cette réduction du déficit est, on l’imagine aisément, du fait des hydrocarbures qui ont encore représenté l’essentiel des ventes algériennes à l’étranger, à hauteur de 93,38% du montant global des exportations. La Sonatrach a réalisé un chiffre à l’export de 18,516 milliards de dollars. En nette hausse par rapport contre 16,652 milliards de dollars, soit une progression de 1,86 milliard de dollars.

Même encore marginales, les revenus des exportations hors hydrocarbures pour les six premiers mois de 2018, on brisé la barre psychologique du milliard de dollars. Elles se sont établies à 1,31 milliard de dollars, ce qui constitue en soi, une bonne nouvelle et confirme une tendance haussière modeste, mais régulière dans les statistiques du commerce extérieur national. Bien que partie prenante à une infime proportion, cette activité économique à l’export, a contribué à la baisse du déficit commercial de l’Algérie.

En effet, selon le dernier rapport du Centre national de l’informatique et des statistiques des Douanes (Cnis), le manque à gagner dans la balance commerciale du pays, s’est établi à 2,956 milliards de dollars du premier janvier au 30 juin 2018. A la même période de l’année dernière, le déficit était de l’ordre de 5,657 milliards de dollars. En proportion, le recul du déficit est de l’ordre de 47,75%. Ce rapport s’explique par la hausse des exportations à 19,828 milliards de dollars, contre 17,616 milliards de dollars sur la même période de 2017. Le différentiel est positif et s’établit à 2,21 milliards de dollars, soit une augmentation de 12,56%. A contrario, les importations ont à 22,784 milliards de dollars contre 23,273 milliards de dollars à la même période de l’année écoulée. La baisse relève du «symbolique», puisqu’elle est estimée à 489 millions de dollars, soit -2,1%. Il reste que l’un dans l’autre, les exportations du pays ont assuré la couverture des importations à hauteur de 87%. Cette couverture n’était que de 76% aux six premiers mois de 2017.

Face à cette performance commerciale, du reste attendue, compte tenu de l’embellie du marché pétrolier international, les exportations hors hydrocarbures auront été chétives, mais il y a lieu de retenir des progressions significatives. Ainsi, il y a lieu de retenir une hausse de plus de 100 millions de dollars dans ce port à l’export. Aux six premiers mois de 2017, les exportations hors hydrocarbures ont rapporté 964 millions de dollars aux caisses de l’Etat. En comparant ce chiffre à celui de 2018 qui est de 1,15 milliard de dollars, on constatera que la hausse est de 36,1%. Dans le lot, il y a lieu de souligner que la principale ressource à l’export hors gaz et pétrole, est tirée des demi-produits, qui ont fait un chiffre de 993 millions de dollars. A la même période de l’année dernière, les exportations de ce type de produit, étaient de l’ordre de 700 millions de dollars. La hausse est de 42%. Les biens alimentaires ont connu une petite progression de 6,36% en passant de 190 millions de dollars en 2017 à 202 millions de dollars en 2018. Les produits bruts, bien qu’ils sont à un niveau presque résiduel, ont doublé en terme d’export, en réalisant 52 millions de dollars en 2018 contre 34 millions de dollars en 2017. Les biens d’équipements industriels, les biens de consommation non alimentaires, ont tous fait des chiffres en progression, même si aucun secteur n’a fait mieux que 50 millions de dollars à l’export. Il reste que le CNIS enregistre des croissances à deux chiffres.

Les chiffres à l’import, sont sans commune mesure en terme de grandeur, avec des factures qui se montent en centaines de millions, voire en plusieurs milliards de dollars. Les produits alimentaires ont coûté au pays la bagatelle de 4,59 milliards de dollars, en hausse de 3,45% par rapport à 2017 où elle se situait autour de 4,43 milliards de dollars. Beaucoup d’autres produits ont vu leur facture s’élever, alors que d’autres, à l’image des produits bruts dont les importations ont grimpé à 971 millions de dollars contre 794 millions de dollars. Il reste néanmoins, qu’en gros, la structure des importations n’a pas sensiblement évolué, cela malgré les mesures d’interdiction des importations qui ont concerné des centaines de produits.

Concernant les clients de l’Algérie, l’Italie s’est classée première, alors que pour ce qui concerne les fournisseurs, la Chine demeure en tête.

Alger: Smaïl Daoudi