<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Baisse du niveau du barrage de Oued Kramis de 30% à cause de la sécheresse</span>

Le niveau d’eau au barrage de Oued Kramis situé à l’est de Mostaganem a connu une baisse de 30 pc à cause de la faible pluviométrie, a-t-on appris mardi du directeur de wilaya des ressources en eau, Moussa Lebgaa.

Le niveau du barrage qui assure l’alimentation en eau des populations de 4 communes de la wilaya de Mostaganem (86.000 habitants), de deux communes de Relizane et d’une de Chlef a baissé de 9 millions de mètres cubes, a-t-il indiqué, rappelant que la capacité de cet ouvrage hydrique est de 30 millions m3.

Cette situation a conduit à une diminution du ratio d’eau potable distribué aux habitants de la région, de 20.000 m3/jour à 11.000 et à un système de distribution de 4 à 5 heures/jour au lieu de 24 heures, a-t-il fait savoir. M. Lebgaa a ajouté que si la situation actuelle persiste au cours du mois de mars, l’alimentation des habitants des zones précitées sera reliée à la station de dessalement d’eau de mer via le réseau de distribution de la commune de Sidi Lakhdar (est de Mostaganem) au lieu du système du barrage de oued Kramis. Parallèlement, d’autres barrages, notamment ceux raccordés au système de transfert des eaux du couloir Mostaganem-Arzew-Oran (MAO), connaissent une «situation confortable» à l’instar du barrage de Oued Chelliff rempli à 100% (50 millions de mètres cubes) et du barrage de Kerada dont le niveau dépasse 50% (37 millions m3). Le système de réserve d’alimentation en eau potable enregistre, en cas d’arrêt du système MAO et de la station de dessalement d’eau de mer «Sonacter», une situation normale surtout que le barrage «Gargar» de la wilaya de Relizane maintient son niveau avec plus de 285 millions m3, ce qui représente 70% de sa capacité totale estimée à environ 400 millions m3, a-t-on souligné. La wilaya de Mostaganem est alimentée pour ses besoins quotidiens en eau potable estimés à environ 200.000 m3, de la station de dessalement d’eau de mer (70%), du couloir MAO (50 000 m3), du barrage de Oued Kramis (11 000 m3) et de Gargar en réserve (70.000 m3).