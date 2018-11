<span style='text-decoration: underline;'>Débats autour du projet de loi des Finances 2019 </span>:<br><span style='color:red;'>Bataille des mots entre soutien et critique</span>

La première formation politique au sein de l’Hémicycle, le FLN, son représentant Mohamed Bouabdellah, a insisté, pour ce qui le concerne, sur la vision éclairée du président de la République. Il dira dans son intervention, que les orientations du chef de l’Etat pour parer aux effets de la crise financière auront été très justes.

Dans un hémicycle quelque peu clairsemé, les débats sur le projet de loi des Finances n’ont pas passionné les députés, en raison, disent nombre d’entre les élus interrogés par Ouest Tribune, de l’absence de toutes mesures contraignantes ou impopulaires. Ainsi, au deuxième jour de la séance des interventions des différents présidents de groupe parlementaire, il n’y avait pour ainsi dire assez peu d’engagement dans les discours et une réelle satisfaction quant au contenu du projet de loi des Finances 2019.

L’absence d’enjeux politiques ou idéologiques immédiats, a vidé les débats de leur substance, de sorte qu’il ne reste que la question de l’élection présidentielle qui valait la peine de revenir dans les interventions des chefs de groupes parlementaires.

A ce propos, le RND a ouvert le bal par l’entremise de son chef de groupe Fouad Ben Merabet, qui n’a pas manqué de réaffirmer le ferme attachement de son parti au président de la République, l’invitant, à l’occasion, à poursuivre son œuvre à la tête de l’Etat. «Le groupe parlementaire du RND réaffirme la position du parti de soutien au président de la République Abdelaziz Bouteflika, pour qu’il poursuive sa mission à la tête du pays», a clairement énoncé M. Merabet, non sans confirmer l’attachement du RND à travailler de concert avec les trois autres formations politiques de l’alliance pour faire aboutir cet objectif politique prioritaire, dans l’agenda du parti de Ahmed Ouyahia.

Après cet appel quasi-solennel, le même député a mis en exergue la satisfaction du RND devant le texte «équilibré» présenté par le ministre des Finances.

Pour Fouad Merabet, la qualité essentielle du projet de loi des Finances tient dans l’absence de toute taxe supplémentaire, susceptible de réduire le pouvoir d’achat des citoyens.

Il en veut pour exemple de la dimension sociale du projet gouvernemental, l’importance des transferts sociaux, avec les subventions qu’ils sous-tendent. Il y a là, estime le député, un engagement de l’Etat à ne pas abandonner les couches défavorisées, sous le prétexte de la crise financière que traverse le pays. Quant à la première formation politique au sein de l’Hémicycle, le FLN, son représentant Mohamed Bouabdellah, a insisté, pour ce qui le concerne, sur la vision éclairée du président de la République. Il dira dans son intervention, que les orientations du chef de l’Etat pour parer aux effets de la crise financière auront été très justes, d’autant que les instructions présidentielles ont été fermes pour ce qui concerne la protection des couches sociales défavorisées. Cela se voit, dira le député, sur les mesures fortes contenues dans le projet de loi des Finances 2019.

Le parti TAJ qui a abondé dans le même sens, a souligné par la voix de son chef de groupe parlementaire, le soutien indéfectible au président de la République et à la consécration de la politique du gouvernement.

Le chef du groupe parlementaire des indépendants Lamine Osmani, a affiché clairement la couleur en mettant en évidence le soutien des Indépendants qu’il représente, à la politique du gouvernement et partant, à toutes les mesures que renferme le projet de loi de finance 2019.

A contrario de la majorité parlementaire, les partis de l’opposition ont chargé le gouvernement. Ainsi, le groupe parlementaire du MSP Ahmed Sadok, estime que le gouvernement gère très mal la crise financière. Dans son intervention, le chef du groupe parlementaire de cette formation politique, a souligné que «le projet de loi de finance ne contient aucun mécanisme destiné à remédier aux dysfonctionnements dans la gestion des affaires du pays». Le même député croit voir dans le texte soumis à débat, l’absence d’une vision à court et moyen terme. La critique va plus loin, puisque M.Sadok accuse le gouvernement d’asseoir sa politique sur des ressources fragiles, car, tiré de la fiscalité pétrolière, la fiscalité ordinaire et le financement non-conventionnel. Et le député d’estimer que l’absence de nouvelles taxes n’est rien d’autre qu’une tentative gouvernementale d’acheter la paix civile.

L’absence de vision est également soulignée par le groupe parlementaire du parti El-Moustakbel. «Ce projet de loi devrait annoncer des solutions pour entrevoir une issue à la dépendance aux hydrocarbures», note Hadj Barghouti, chef du groupe parlementaire du parti Abdelaziz Belaid.

Alger: SmaÏl Daoudi