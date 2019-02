«Batimat Ettaliane»: un curieux pôle de pression

Samedi dernier, des habitants de la cité connue sous le vocable de «Batimat Taliane», se sont rassemblés pour protester contre un projet immobilier devant être lancé à proximité de leurs immeubles, sur un site qui, selon eux, devait accueillir des infrastructures sociales d’utilité publique, dont un CEM, une école et des espaces verts.

Les contestataires menaçaient de bloquer la circulation sur le périphérique menant à El Akid si leurs revendications n’étaient pas prises en considération. Selon des représentants des habitants de batimat Ettalian, «un accord avait été donné par l’ex-wali d’Oran, Abdelghani Zaalane, pour que l’assiette foncière mitoyenne, soit réservée à des projets d’utilité publique». Des témoins indiquent qu’il aura fallu l’intervention du wali d’Oran, accompagné d’un député, du maire de Bir el Djir, ainsi que du directeur de l’OPGI, pour «calmer les esprits» et rassurer les habitants de Batimat Taliane en leur annonçant tout simplement l’arrêt des travaux et la mise au placard de ce projet. Il se trouve cependant, que tous les habitants de Batimat Taliane, devraient être relogés dans les semaines à venir suite à l’accord conclu il y a longtemps, entre les résidents et les pouvoirs publics qui ont lancé un chantier de construction de logements conforme aux vœux de ces habitants.

On dit même qu’un nouveau logement sera affecté à chacune des familles partageant le même appartement dans les immeubles de «Batimat Ettaliane». Des familles qui pour les plus anciennes, vivent ici depuis plus de trente ans, recasées dans ces préfabriqués «made in Italia» après la démolition des premières bâtisses menaçant ruine à Sidi El Houari. Et à l’époque, faute de vision et de maîtrise sur le long terme du développement urbain de la ville, personne ne se doutait que cette zone foncière allait acquérir un statut et une valeur marchande des plus convoitée.

On se souvient de cet ancien wali qui avait lancé le projet de démolition de batimat Ettaliane pour y construire disait-il, un «pôle bancaire et financier» des plus modernes. Durant près de deux, les résidents de ces immeubles, encadrés par des acteurs conscients de l’opportunité, ont négocié leur recasement aux meilleures conditions. Et tandis que le projet de relogement et de démolition de Batimat Etaliane tarde à se concrétiser, les habitants concernés, s’opposent à un projet immobilier qui, selon eux, compromettrait l’avenir de leur cadre de vie collectif. Et leur menace de monter au créneau du «sit-in» sur la chaussée, devant leur cité, à aussitôt fait réagir tous les responsables… Cherchez l’erreur.

Par S.Benali