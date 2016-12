Bâtisseur: Un métier qui se fait rare

Certains se souviennent peut-être de ces images de joie montrées en février 2014 par la télévision nationale, à l’occasion d’une cérémonie de remise de clefs aux bénéficiaires de 330 logements sociaux dans une nouvelle cité à Sidi Chahmi. A l’époque, les youyous et les élans de soutien aux pouvoirs publics, étaient à la hauteur des attentes, et des arrières pensées des uns et des autres. A l’époque, le pétrole coulait à flot et rapportait à l’Etat de gros revenus permettant de garder le cap des promesses et des engagements à pouvoir résoudre la crise du logement avant l’année 2015. Il y a quelques jours, dans cette même cité des 330 logt de Sidi Chami, les résidents ont occupé la chaussée pour protester et dénoncer la rapide dégradation de leur habitat. Les immeubles, achevés et livrés en 2014, sont en effet dans un état de détérioration qui pose pas mal d’interrogations sur la qualité des travaux et le respect des normes de construction. Avec des murs lézardés, une étanchéité des terrasses défaillante, un réseau d’assainissement défectueux et l’insalubrité marquant l’état des lieux, cette cité relativement neuve et récente, rappelle à s’y méprendre les plus anciennes cités dortoirs construites au début des années 80 et qui restent à ce jour connues sous le nom de la «zone USTO». Des cités, pour certaines vite transformées en ghetto urbain, construites par la défunte entreprise DNC et livrées dans des conditions de malfaçons et d’erreurs techniques hallucinantes. Ces zones d’habitat, dépourvues de toutes structures d’accompagnement, allaient depuis, connaître les turpitudes des caves inondées par les eaux usées, des allées poussiéreuses ou boueuses selon les saisons, des déchets et des détritus rarement ramassés et de bien d’autres fléaux urbains et sociaux propres à la guethorisation de l’habitat et à la marginalisation des catégories sociales les plus pauvres. Mais au début des années 80, il était presque impensable que des habitants puissent investir la voie publique pour crier leur désarroi et leur désenchantement face à des conditions et à un cadre de vie peu reluisant. Ce passé cadenassé par le régime des années de plomb, a aujourd’hui fort heureusement cédé la place à l’expression collective et aux manifestations sociales, tolérées et balisées par les pouvoirs publics. Et cela a, au moins, le mérite de mettre à nu bon nombre de carences et de dérives commises ici et là dans la gestion des affaires publiques. Le cas de cette cité des 330 logements qui se lézarde aussi rapidement, n’est pas le seul au niveau des communes. Un peu partout, des chantiers ont été achevés ou plutôt bâclés, puis livrés avec des erreurs et des malfaçons indignes du métier de bâtisseur… Un métier qui, à Oran, se fait de plus en plus rare.

Par S.Benali