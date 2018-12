<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre la corruption</span>:<br><span style='color:red;'>Beaucoup de fonctionnaires ne déclarent pas leurs patrimoines</span>

La problématique n’est pas seulement liée à la non-déclaration, mais également au fait que l’étude et le traitement se font encore manuellement ! En 2018, au moment où la lutte contre la corruption est l’une des priorités nationale, on a de la peine à le concevoir.

La déclaration de patrimoine pour les fonctionnaires est l’un des outils imaginé par les législateurs pour enrayer le phénomène des enrichissements illicites, à travers des actes de corruption. L’Organe National de Prévention et de Lutte contre la Corruption (ONPLC) dont la mission est justement de recevoir ces déclarations, a enregistré 54.000 déclarations de patrimoine d’élus locaux et près de 6000 déclarations émanant de hauts fonctionnaires de l’Etat. Ces chiffres sont en deçà de ce qui devrait être. Ceci a provoqué la colère du président de l’ONPLC, Mohamed Sbaibi, a affirmé hier lors d’une journée d’étude sur «les problématiques de déclaration de patrimoine», que le nombre de déclarations devrait tourner autour des 100.000 censés émaner d’agents publics occupant des postes corruptibles. Et M.Sbaibi d’annoncer l’échéance de début 2019, pour récolter ces déclarations. Un objectif quasi impossible à atteindre, poussant le président de l’ONPLC à dénoncer la non-coopération de certains fonctionnaires. L’homme ne mâche donc pas ses mots et pointe un doigt accusateur à l’endroit de ces fonctionnaires qui se jouent de la loi, malgré l’obligation qui leur est faite de déclarer leur patrimoine. «Ils ignorent la mission et prérogatives de l’Organe en le considérant un simple appareil administratif», peste M.Sbaibi qui ne semble pas très bien outillé pour faire appliquer la loi.

Ce coup de gueule n’engage visiblement à rien, puisque le président de l’ONPLC n’annonce aucune mesure particulière pour contraindre des dizaines de milliers de fonctionnaires à faire leur déclaration de patrimoine. Le tableau n’est pas si noir que cela, précise M.Sbaibi, puisque l’Organe qu’il préside «ne rencontre aucune difficulté avec les autorités politiques qui le soutiennent suffisamment à travers la mobilisation de tous les moyens humains et matériels» Un point positif mais qui ne semble pas constituer un levier suffisant à même de donner à l’ONPLC, l’opportunité de remplir convenablement ses missions. Pourtant, la loi 01-06 relative à la lutte et la prévention contre la corruption, est on ne peut plus claire. Elle stipule que «toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire ou au niveau d’une Assemblée populaire locale élue, qu’elle soit nommée à titre permanent ou temporaire, quelque soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté». Pourquoi donc, plus de 40.000 fonctionnaires s’estiment non concernés ? Le mystère est total.

Il faut souligner, par ailleurs, que la problématique n’est pas seulement liée à cette «évasion», mais également au fait que l’étude et le traitement se font encore manuellement ! En 2018, au moment où la lutte contre la corruption est l’une des priorités nationales, on a de la peine à le concevoir. Mais cela pourrait changer, estime-t-on, puisqu’un projet d’élaboration d’une plateforme électronique a été mis sur pied permettant de construire des ponts avec les administrations concernées, à l’instar des directions des biens de l’Etat, des douanes et des impôts.

En attendant d’y voir plus clair sur les patrimoines de nos fonctionnaires, M. Sebaibi a évoqué la mise en place d’un groupe de travail chargé d’élaborer «une cartographie des dangers de corruption» dans le secteur des finances. Une cartographie élargie pour inclure dans une première phase les secteurs de l’Habitat, la Santé et le Commerce, et se généralisera par la suite, pour englober les autres secteurs.

Alger: Smaïl Daoudi