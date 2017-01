<span style='text-decoration: underline;'>Hôpital «Che Guevara»</span>:<br><span style='color:red;'>Beaucoup d’efforts restent à déployer pour redresser la situation</span>

Avec la mauvaise gestion et l’absence de toute conscience professionnelle et de sens de la responsabilité, l’établissement hospitalier «Che Guevara» de Mostaganem, et en dépit de l’alerte faite par le directeur de la santé qui n’a a été suivie d’aucune réponse positive de la part du ministère de tutelle, la situation a empiré.

Il faut le dire et le répéter, il a fallu que le wali constate de visu un nouveau cas de négligence grave, pour mettre en action les mécanismes que lui accorde son poste auprès des responsables centraux qui ont abouti à la passation de fonction du directeur dudit hôpital et la nomination d’un nouveau (voir notre article paru en date du premier décembre 2016. Ainsi, le nouveau directeur de l’hôpital de Mostaganem se démène avec peine pour redresser la situation tant des ressources humaines, que matérielles. Même ceux qui en principe doivent faire montre d’humanisme, forment la république des copains, constituant ainsi un lobby de pression. Le cas des tours de garde en donne une large explication. Aussi, les agents paramédicaux n’ont pas perçu depuis des années les arriérés relatifs à leurs nouveaux échelons et les primes de rendement n’ont pas été régularisées, quant à leurs nouvelles promotions (infirmiers spécialisés) intervenues le premier avril 2016. A cet effet, les agents paramédicaux envisagent de mener des actions de protestation en vue d’obtenir leurs dus. L’actuel directeur tente de débloquer la situation. De même, dans certains services, du matériel acquis à des milliards de centimes est en panne. Donc, la situation est dure à redresser à moins que…

Charef.N