<span style='text-decoration: underline;'>Industrie automobile</span>:<br><span style='color:red;'>Bedda veut apporter sa touche</span>

Le ministre de l’Industrie et des mines Mahdjoub Bedda, a reçu mercredi à Alger, les ambassadeurs d’Italie Pasquale Ferrara et celui de l’Iran Reda Amiri, avec lesquels il a discuté les possibilités de développement économique.

Le ministre a abordé avec l’ambassadeur d’Italie, la question de la volonté du constructeur italien Fiat Chrysler de s’installer en Algérie à travers un projet de montage automobile. Sur ce sujet, S.E.M Ferrara a informé le ministre que ce constructeur italien avait déjà entamé un travail de prospection en vue de sélectionner des sous-traitants algériens pour ce projet, précise la même source.

M. Bedda a estimé que ce projet pourrait passer à une étape concrète après la finalisation du nouveau cahier des charges qui régit cette activité». Il a également indiqué à ses hôtes italiens, que son département ministériel était «prêt à accompagner les projets qui s’inscrivent dans la stratégie du gouvernement».

Par ailleurs, le ministre a abordé, lors de cette audience, les autres possibilités de partenariat dans les différents domaines, en mettant l’accent sur les priorités de son secteur notamment le développement des PME/PMI et du tissu de sous-traitance pour accompagner la politique du gouvernement en matière d’industrie mécanique.

Par ailleurs, le ministre a évoqué avec l’ambassadeur iranien Reda Amiri, les perspectives de partenariat économique ainsi que le projet du constructeur iranien Saipa en Algérie. Lors de cette audience, M. Bedda a relevé «la nécessité de les développer et de les renforcer davantage dans l’intérêt des deux pays dans le cadre du principe d’un partenariat gagnant-gagnant».

Le ministre a également présenté à son hôte les grandes lignes du plan d’action du gouvernement, qui s’articule, notamment, autour de la promotion de l’investissement et la valorisation des richesses du pays et le développement des PME.

Il a aussi évoqué les possibilités existantes pour la diversification de l’économie nationale par un renforcement des relations algéro-iraniennes notamment dans la sous-traitance et le partenariat dans les domaines de l’industrie mécanique et automobile, la construction navale, l’industrie agroalimentaire et les mines, offrant ainsi de grandes perspectives de développement pour les PME/PMI selon M. Bedda.

C’est ainsi que le ministre s’est félicité du projet du constructeur Saipa en Algérie, tout en réitérant la disponibilité du gouvernement à accompagner ce projet «dans le respect du nouveau cahier des charges ainsi que de la nouvelle stratégie du gouvernement», ajoute le ministère.

Pour sa part, M. Amiri a réitéré la volonté des entreprises iraniennes à accompagner les entreprises algériennes dans le cadre du partenariat dans les domaines qui intéressent les deux pays notamment l’industrie automobile, l’industrie pharmaceutique et l’agro-industrie.

Pour rappel, le projet d’usine de montage de véhicules de marque iranienne Saipa, est situé dans la zone d’activité de la ville de Frenda (Tiaret).

Ce projet est né d’un accord signé en mai 2016 entre le groupe Tahkout «Cima Motors» et la société iranienne «Saipa», lors de la réunion du Comité bilatéral du suivi de la coopération industrielle tenue à Téhéran. Cette future usine de montage de véhicules qui s’inscrit dans le cadre de la règle 51/49% du code de l’investissement, devrait produire 100.000 véhicules/an.

Alger: Wahida Oumessaoud