<span style='text-decoration: underline;'>Rencontre nationale sur le développement des zones frontalières </span>:<br><span style='color:red;'>Bedoui annonce un programme spécial</span>

L’ Algérie dispose du tracé frontalier, parmi les plus longs de la planète. Plus de 7.000 km dont une bonne majorité, source d’insécurité et de grand banditisme. Retourner l’équation des frontières pour en faire une source d’émancipation sociale et de développement économique, est le défi que s’est donné le gouvernement, à travers la rencontre nationale sur l’aménagement et le développement des zones frontalières, organisée hier à Alger. Conduite par le Ministère de l’Intérieur et appuyée par plusieurs départements ministériels, représentés par leurs premiers responsables, la rencontre a vu la participation de nombreux fonctionnaires et autant d’experts algériens et étrangers.

Les 400 personnes qui ont fait le déplacement au Centre international des conférences ne l’ont pas fait pour débattre tout simplement, puisque le chef de l’Etat a personnellement mis sur la table une enveloppe budgétaire destinées à donner corps aux projets identifiés. L’on a, en effet, appris que le président de la République a décidé d’octroyer «un programme spécial de développement aux wilayas frontalières», a annoncé le Ministre de l’Intérieur, Noureddine Bedoui. Le propos est lourd de sens et donne son importance stratégique à une rencontre censée résoudre une équation plutôt complexe. L’argent est vital, mais a besoin d’une vision éclairée. C’est ce que demande le Président aux fonctionnaires et experts présents au CIC. Cette responsabilité étant définie, M.Bedoui a appelé «toutes les administrations centrales et locales, les élus et les opérateurs économiques à se mobiliser pour la concrétisation et la valorisation des résultats de ce programme sur le terrain au sein de la stratégie que nous nous attelons à débattre aujourd’hui».

Plus que la dotation financière, le Ministre évoque la ressources humaine et notamment l’encadrement local. Le président de la République a instruit le département de l’Intérieur «d’accélérer le processus de développement des zones frontalières, d’où la présence de plusieurs ministres du gouvernement à cette rencontre». Il y a comme une réelle volonté de faire vite et bien. Pour se faire, une stratégie a été mise sur pied. Elle permettra de dégager un «Programme spécial de développement des zones frontalières», tout en veillant à la mise en cohérence des actions de développement des zones frontalières déjà initiées au niveau local.

Un appoint de la part de l’Etat, censé booster les volontés à l’échelle des communes frontalières dans leurs diversités socioéconomique. L’opérateur privé n’est donc pas en reste dans cette stratégie de développement des zones frontalière. Le Ministre du Commerce, Saïd Djellab, a esquissé l’importance du facteur économique dans la promotion des frontières. Il a, pour cela, annoncé une série de nouvelles mesures visant à promouvoir les exportations dans les zones frontalières. Les axes de travail identifiés «auront un impact important sur le développement dans les zones frontalières, la création de postes d’emploi, l’intensification de l’activité commerciale dans ces espaces et le renforcement de l’intégration économique avec les pays voisins». L’action du gouvernement se résume en la relance des manifestations économiques et des expositions dans les wilayas frontalières du Mouggar (Tindouf) et d’Assihar (Tamanrasset), le salon des produits agricoles (El Oued) et le salon des dattes (Béchar et Adrar).

Parmi les bénéfices attendus de cette rencontre, il y a lieu de signaler la signature de deux conventions entre le Ministère de l’Intérieur et l’Agence spatiale algérienne (ASAL) ainsi que l’Ecole des hautes études commerciales (EHEC).

La première convention permet de mettre à la disposition du Ministère de l’Intérieur l’imagerie satellitaire qui demeure un «outil spatial très important, notamment en matière de prévention des risques majeurs», note le Directeur Général de l’Aménagement et de l’Attractivité du territoire auprès du Ministère de l’Intérieur. La seconde convention est destinée à «accompagner l’ensemble des étudiants dans leur formation et les cadres du Ministère de l’Intérieur pour une gouvernance territoriale plus appropriée», selon le même responsable.

Alger: Smaïl Daoudi