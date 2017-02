<span style='text-decoration: underline;'>«POUR BARRER LA ROUTE AUX DÉTRACTEURS DE L’ALGÉRIE»</span>:<br><span style='color:red;'>Bedoui appelle les citoyens à voter en force lors des législatives</span>

Afin de faire face à ceux qui tentent de nuire à la stabilité de l’Algérie, il faut leur répondre par une participation massive au vote lors des prochaines élections législatives de 4 mai. C’est ce qu’a préconisé, jeudi dernier, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités, Nouredine Bedoui, en visite dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Le ministre a appelé les citoyens à parti ciper aux élections législatives de 4 mai pour «barrer la route aux détracteurs de l’Algérie». La participation du citoyen aux urnes constitue une réponse forte pour les ennemis de notre pays a-t-il affirmé. Le ministre a dénoncé ce qu’il qualifie d’une «minorité qui s’attaque à l’Algérie ». «Ma réponse à ces détracteurs est que l’Algérie est au-dessus de vos commentaires» a-t-il rétorqué. «La leçon qui sera donnée par les citoyens aux détracteurs de l’Algérie, s’exprimera à travers sa participation en force au prochain rendez-vous électoral, pour rappeler à cette minorité que l’Algérie est forte et unie et déterminée à aller de l’avant» a insisté M. Bedoui. Le ministre a ajouté que «l’Algérie qui s’est relevée, grâce aux sacrifices des différents corps de sécurité, de la tragédie de la décennie noire (années 1990) qui a fait 200 000 victimes, a définitivement tourné cette page». Il a déclaré que «l’Algérie qui a recouvré sa stabilité grâce à la Réconciliation nationale adoptée par son peuple, a atteint un très haut niveau de développement et nous allons oeuvrer à maintenir ces acquis qui définissent l’avenir du pays». Pour ce qui est des démarches qui seront entamées pour inciter les citoyens à participer au prochain scrutin, le ministre avait affirmé que des équipes seraient déployées sur le terrain pour sensibiliser les citoyens à la nécessité de s’inscrire sur les listes électorales et faciliter l’inscription des résidents des nouveaux quartiers. Invité du Forum de la Radio nationale, M. Bedoui a indiqué au sujet des préparatifs des prochaines législatives, que conformément aux instructions données aux walis, «des équipes seront déployées sur le terrain pour sensibiliser les citoyens à la nécessité de s’inscrire sur les listes électorales particulièrement les habitants des nouveaux quartiers auxquels toutes les facilitations seront accordées». Après avoir affirmé que «les prochaines élections seront d’un plus haut niveau », le ministre a assuré que «la nouvelle constitution sera le principal garant de la transparence et de la régularité des élections, grâce aux lois qu’elle renferme, ainsi que la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), qui sera indépendante à 100%». «Tous les partenaires politiques sont appelés à se conformer aux lois issues de la dernière révision constitutionnelle et adoptées par les représentants du peuple», a-t-il précisé. A une question sur le nombre global du corps électoral, M. Bedoui a dit qu’il «est composé de 22.079.578 électeurs, avant la fin du délai des recours ».

Samir Hamiche