<span style='text-decoration: underline;'>Début, hier, de la distribution de plus de 85.000 logements </span>:<br><span style='color:red;'>Bedoui défend les réalisations du gouvernement</span>

Outre Biskra, la quasi totalité des wilayas du pays ont connu les mêmes scènes de joie et de satisfaction. Il va sans dire que la majorité des familles concernées par l’opération bénéficient de logements sociaux, ce qui met en évidence l’effort de l’Etat en direction des catégories les plus fragiles de la société.

Le cadre : l’une des wilayas les plus dynamiques du pays. L’événement: début d’une opération nationale de distribution de plus de 85.000 logements. Le membre du gouvernement qui prend le micro est le ministre de l’Intérieur. Les ingrédients sont ainsi réunis pour montrer la force de frappe d’un Etat qui a réussi la gageur de redresser la situation du pays dans beaucoup de domaines, dont celui du logement. En compagnie de son collègue de l’Habitat, le ministre de l’Intérieur a donné le coup d’envoi de la méga-opération qui vient confirmer la détermination du gouvernement à garantir un logement décent à chaque famille algérienne. Cette opération, lancée avant-hier, est la troisième du genre. Elle coïncide avec le 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Le ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar, a précisé que «ces réalisations sont le fruit des efforts déployés par le président de la République Abdelaziz Bouteflika visant l’amélioration des conditions de vie des citoyens». Le ministre a souligné que malgré la crise financière que vit le pays, «les opérations de construction de logements se poursuivent pour répondre à tous les besoins conformément aux caractéristiques de chaque région».

De son côté, le ministre de l’Intérieur Noureddine Bédoui, a mis en exergue le déploiement du gouvernement, pas seulement sur le volet social. Il a, à ce propos, mis en évidence l’intérêt qu’accorde l’exécutif au développement économique du pays. «Nous facilitons et accompagnons l’investissement et l’exportation de tous les produits algériens» et cela est une «source de fierté pour l’Etat algérien», a insisté le ministre. «Il est du devoir de l’Etat d’accompagner les véritables investisseurs et de les aider en leur ouvrant toutes les portes pour qu’ils deviennent source de devises au pays», chose qui «n’est point impossible», a relevé le ministre. Sur ce chapitre, le ministre qui a eu à suivre un exposé sur un projet de cimenterie, n’a pas manqué de révéler que «le ciment était acheté au marché noir, alors qu’aujourd’hui il est disponible en quantités équivalant à la demande nationale». Cet objectif atteint, le ministre a encouragé les investisseurs à aller de l’avant et placer le ciment algérien sur le marché international. «Les incitations qui existent actuellement, notamment dans le Sud du pays, n’existent pas dans d’autres pays» a-t-il assuré.

Le sud du pays est une région stratégique dans le plan du gouvernement. Le ministre ne l’a pas dit en ces termes, mais son appel aux opérateurs économique «à tirer profit des avantages offerts dans le Sud du pays», en dit long sur la détermination du gouvernement de faire de cette région de l’Algérie, une zone de croissance pour l’économie nationale, voire une locomotive pour parvenir au statut de nation émergeante. Dans le sud «existent des doubles voies, des voies ferrées, des instituts de formation professionnelle et des diplômés des universités», insiste le ministre, mettant en avant les instructions du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika qui avait «instruit les concernés à mettre à la disposition des investisseurs les assiettes foncières et générer une dynamique de l’investissement». L’Algérie «est un pays stable et ouvert aux investissements étrangers conclus dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant», a encore insisté le ministre de l’Intérieur. Il a, dans le même ordre d’idée, souligné qu’«il était aujourd’hui primordial d’élargir le champ d’action en créant des investissements dans divers créneaux économiques et industriels».

Tout le dynamisme que connaît le pays et Biskra en est la parfaite illustration, n’aura pas été possible, sans les sacrifices consentis pour le recouvrement de la stabilité du pays. Le retour de la paix est un facteur prépondérant dans le développement du pays, a affirmé M. Bedoui lors d’une rencontre tenue avec les représentants de la société civile à l’université Mohamed Khider. A ce titre, il a appelé à la promotion de la culture de la paix et à transmettre ses valeurs «à travers des actions aux futures générations».

Le ministre ne parlait pas dans le vide. Il a pour appuyer son argumentaire le coordinateur résident du Système des Nations Unies en Algérie qui avait exprimé sa «satisfaction» par rapport aux réalisations de l’Algérie en matière d’Objectifs de développement durable (ODD). Les efforts de l’Etat «s’inscrivent dans la durée et profitent à l’ensemble des citoyens dans les différentes wilayas du pays» a rappelé à juste titre le ministre de l’Intérieur.

Alger: Smaïl Daoudi